Уроженка Москвы обыграла Соболенко в финале Australian Open
Представительница Казахстана, пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В финале 26-летняя Рыбакина обыграла 27-летнюю белоруску Арину Соболенко, первую ракетку мира, со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
В третьем сете Рыбакина уступала со счетом 0:3.
В личных встречах у теннисисток счет теперь 8:7 в пользу Соболенко. В 2023-м они играли в финале Australian Open — тогда победила белоруска.
На счету уроженки Москвы Рыбакиной, которая с 2018 года выступает за Казахстан, теперь 12 титулов WTA в одиночном разряде. Она выиграла свой второй турнир «Большого шлема», в 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона.
Соболенко, на счету которой 22 титула WTA, побеждала на Australian Open в 2023 и 2024 годах, а в прошлом сезоне уступила в финале американке Мэдисон Киз. Также белоруска дважды брала титул на US Open (2024, 2025).
Победительница турнира получает около $2,88 млн призовых, финалистка — $1,149 млн.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн. В финале мужского турнира сыграют испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.
