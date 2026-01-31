Уроженка Москвы обыграла Соболенко в финале Australian Open

Представительница Казахстана Елена Рыбакина завоевала второй титул на турнирах «Большого шлема». Первая ракетка мира Арина Соболенко проиграла в финале Australian Open второй год подряд

Елена Рыбакина (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Представительница Казахстана, пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В финале 26-летняя Рыбакина обыграла 27-летнюю белоруску Арину Соболенко, первую ракетку мира, со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

В третьем сете Рыбакина уступала со счетом 0:3.

В личных встречах у теннисисток счет теперь 8:7 в пользу Соболенко. В 2023-м они играли в финале Australian Open — тогда победила белоруска.

На счету уроженки Москвы Рыбакиной, которая с 2018 года выступает за Казахстан, теперь 12 титулов WTA в одиночном разряде. Она выиграла свой второй турнир «Большого шлема», в 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона.

Соболенко, на счету которой 22 титула WTA, побеждала на Australian Open в 2023 и 2024 годах, а в прошлом сезоне уступила в финале американке Мэдисон Киз. Также белоруска дважды брала титул на US Open (2024, 2025).

Победительница турнира получает около $2,88 млн призовых, финалистка — $1,149 млн.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн. В финале мужского турнира сыграют испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.