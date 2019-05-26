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Политика ,  
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Гройсман решил не объединяться с Порошенко на парламентских выборах
Подавший в отставку премьер-министр Украины в следующих парламентских выборах будет участвовать со своей партией и не будет объединяться с Порошенко
Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью ICTV заявил, что на предстоящие парламентские выборы пойдет со своей партией «Украинская стратегия» и не будет ни с кем объединяться, включая экс-президента Петра Порошенко.

По словам Гройсмана, такие предложения от Порошенко уже поступали, а возможность объединения обсуждали «многие политики». «Я принял решение, я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным. Я считаю, что мы просто разные», — сказал премьер-министр.

По словам Гройсмана, стратегия, с которой его партия пойдет на выборы, затрагивает все сферы жизни. Тремя фундаментальными задачами он назвал уверенность граждан «в завтрашнем, и в послезавтрашнем» дне, нормальный достаток и безопасность.

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Гройсман также напомнил, что несмотря на то, что он подал в отставку, ее еще должен принять парламент и он продолжает занимать пост премьер-министра до образования нового правительства.

Политик отметил, что, занимая пост главы правительства, он сильно ограничен в кадровых возможностях и принятии решений, которые ему кажутся более эффективными.

Гройсман занял пост премьер-министра в апреле 2016 года. До 2014-го он состоял в созданной в поддержку экс-президента Виктора Ющенко партии «Наша Украина», позже — в Блоке Петра Порошенко «Солидарность». Он подал в отставку 24 апреля после того, как новый президент Владимир Зеленский раскритиковал кабмин и предложил министрам уволиться. На следующий день Гройсман объявил о планах создать свою партию.

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После вступления в должность Зеленский подписал указ о роспуске парламента и проведении внеочередных парламентских выборах. Президент говорил, что основанием для этого является то, что коалиции в Раде не было с февраля 2016 года.

Однако, до инаугурации Зеленского о выходе из коалиции объявила партия «Народный фронт». Спикер парламента Андрей Парубий назвал решение о роспуске неконституционным и заявил, что по действующему законодательству у Рады есть 30 дней на формирование новой коалиции.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Гройсман, Выборы, Украина, Петр Порошенко
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