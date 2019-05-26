Гройсман решил не объединяться с Порошенко на парламентских выборах

Подавший в отставку премьер-министр Украины в следующих парламентских выборах будет участвовать со своей партией и не будет объединяться с Порошенко

Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью ICTV заявил, что на предстоящие парламентские выборы пойдет со своей партией «Украинская стратегия» и не будет ни с кем объединяться, включая экс-президента Петра Порошенко.

По словам Гройсмана, такие предложения от Порошенко уже поступали, а возможность объединения обсуждали «многие политики». «Я принял решение, я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным. Я считаю, что мы просто разные», — сказал премьер-министр.

По словам Гройсмана, стратегия, с которой его партия пойдет на выборы, затрагивает все сферы жизни. Тремя фундаментальными задачами он назвал уверенность граждан «в завтрашнем, и в послезавтрашнем» дне, нормальный достаток и безопасность.

Гройсман также напомнил, что несмотря на то, что он подал в отставку, ее еще должен принять парламент и он продолжает занимать пост премьер-министра до образования нового правительства.