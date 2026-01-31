 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Шмыгаль назвал причину масштабного отключения электричества на Украине

Шмыгаль: электричество на Украине отключилось из-за технологического нарушения
Сюжет
Военная операция на Украине
Причиной отключений электричества на Украине и в Молдавии является технологическое нарушение на линиях между энергосистемами стран и внутри Украины, сообщил Шмыгаль. Отключения действуют в Киеве, Житомирщине и Харьковщине

Каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины произошло из-за технологического нарушения, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

«Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины», — рассказал Шмыгаль.

По словам министра, из-за аварии были разгружены блоки атомных электростанций. Кроме того, диспетчеры применили специальные аварийные графики отключений в Киеве, Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

«В течение ближайших часов свет будет восстановлен», — заверил Шмыгаль.

По его словам, идут восстановительные работы, необходимые ресурсы есть «Задача — стабилизировать ситуацию в ближайшее время», — написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский после аварии на линиях между энергосистемами Украины и Молдавии.

В Молдавии и на Украине произошли масштабные отключения электричества
Общество
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

«Киевводоканал» сообщил, что во всех районах Киева отключили водоснабжение из-за аварии в энергосистеме. Мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале сообщил, что в украинской столице произошли аварийные отключения, из-за чего остановилось движение метро.

Министерство энергетики Молдавии, в свою очередь, сообщило, что ряд регионов республики остался без электроснабжения из-за сбоев в работе энергосетей Украины. Это привело к отключению электроэнергии на балансировочной станции Молдавской ГРЭС. Об отключении в большей части Кишинева также сообщил мэр Ион Чебан.

Егор Алимов
Денис Шмыгаль энергетика энергоавария Украина Молдавия
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
бывший премьер-министр Украины, бывший министр обороны Украины, министр энергетики Украины
15 октября 1975 года
