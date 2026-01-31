 Перейти к основному контенту
0

Илон Маск заявил о смене баланса сил в мире

Илон Маск: баланс сил в мире меняется
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о смене баланса сил в мире. Так он прокомментировал пост пользователя, в котором приводится топ-10 стран — вкладчиков в рост мирового реального ВВП.

В список вошли Китай, Индия, США, Индонезия, Турция, Нигерия, Бразилия, Вьетнам, Саудовская Аравия и Германия.

«Баланс сил меняется», — написал Маск в социальной сети X.

Объем экспорта Китая достиг рекордной с 1997 года доли в росте ВВП
Экономика
Фото:Cheng Xin / Getty Images

В публикации также отмечалось, что Китай и Индия обеспечивают 43,6% мирового роста, а на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится около 50% общего роста.

В конце 2025 года индийское правительство опубликовало документ, в котором говорится, что Индия заняла четвертое место в мире по объему ВВП. В ближайшие 2,5–3 года она может стать третьей по величине экономикой, а прогнозируемый ВВП к 2030 году составит $7,3 трлн.

О том, что мир будет многополярным, ранее неоднократно говорил российский президент Владимир Путин. Он пояснял, что такое устройство не подразумевает появления новых доминирующих стран, все государства должны находиться в одинаковом положении.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

