Илон Маск заявил о смене баланса сил в мире
Американский бизнесмен Илон Маск заявил о смене баланса сил в мире. Так он прокомментировал пост пользователя, в котором приводится топ-10 стран — вкладчиков в рост мирового реального ВВП.
В список вошли Китай, Индия, США, Индонезия, Турция, Нигерия, Бразилия, Вьетнам, Саудовская Аравия и Германия.
«Баланс сил меняется», — написал Маск в социальной сети X.
В публикации также отмечалось, что Китай и Индия обеспечивают 43,6% мирового роста, а на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится около 50% общего роста.
В конце 2025 года индийское правительство опубликовало документ, в котором говорится, что Индия заняла четвертое место в мире по объему ВВП. В ближайшие 2,5–3 года она может стать третьей по величине экономикой, а прогнозируемый ВВП к 2030 году составит $7,3 трлн.
О том, что мир будет многополярным, ранее неоднократно говорил российский президент Владимир Путин. Он пояснял, что такое устройство не подразумевает появления новых доминирующих стран, все государства должны находиться в одинаковом положении.
