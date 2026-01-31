Власти рассказали, почему отключилось электричество в Мурманске

Пункт помощи в Мурманске (Фото: ilebedevmurmansk / Telegram) Пункт помощи в Мурманске (Фото: ilebedevmurmansk / Telegram) Пункт помощи в Мурманске (Фото: ilebedevmurmansk / Telegram) Пункт помощи в Мурманске (Фото: ilebedevmurmansk / Telegram) Пункт помощи в Мурманске (Фото: ilebedevmurmansk / Telegram) Пункт помощи в Мурманске (Фото: ilebedevmurmansk / Telegram) Пункт помощи в Мурманске (Фото: ilebedevmurmansk / Telegram) Пункт помощи в Мурманске (Фото: ilebedevmurmansk / Telegram) Пункт помощи в Мурманске (Фото: ilebedevmurmansk / Telegram) Пункт помощи в Мурманске (Фото: ilebedevmurmansk / Telegram) Пункт помощи в Мурманске (Фото: ilebedevmurmansk / Telegram)

Причиной отключения электричества в части Мурманской области стало повреждение защитного троса на линии, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

«По информации энергетиков, на линии выявлено повреждение защитного троса. Технологическую неисправность уже устраняет аварийная бригада», — написал он.

Все объекты водоснабжения и котельные Мурманска подключены к электропитанию. Северная котельная также переходит в штатный режим работы, пояснил глава региона. В микрорайоне Большое Сафоново Североморска зафиксирован технологический сбой на сетях теплоснабжения, аварийная бригада приступила к устранению, добавил он.

Материал дополняется