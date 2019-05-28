«Слуга» — хозяин положения

Дата голосования принципиальна именно потому, что прогнозы результатов осенних и летних выборов радикально отличаются. После триумфальной победы Зеленского на президентских выборах уровень его поддержки растет. Политологи называют такой эффект электоральным медовым месяцем. Разумеется, сравнивать уровень поддержки нужно не с результатом второго тура, когда большинство голосующих объединило неприятие Петра Порошенко, а с итогами тура первого, в котором будущий президент набрал около 30%.

Сегодня, по данным социологической группы «Рейтинг», за партию президента «Слуга народа» готовы голосовать рекордные 43,8% от активных избирателей — тех, которые намерены участвовать в выборах и уже определились со своими симпатиями. Похожий результат — около 40% — дает и центр «Социальный мониторинг».

При этом будущая «партия власти» остается скорее виртуальной. У нее нет ни мало-мальски известных лидеров, ни низовых структур. Конечно, к осени «Слуга народа» имела бы больше возможностей оформиться в реальную структуру, однако и «медовый месяц» к тому времени может закончиться, а рейтинг президента — обвалиться, поэтому команда Зеленского готова подбирать кандидатов в свой список хоть и в спешке, но зато на пике популярности лидера.

Фавориты «досрочки»

По результатам опросов «Рейтинга», «Социального мониторинга» и других социологических служб, на второе место в парламентской гонке выходит «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, имеющая репутацию пророссийской партии. Социологи дают ей 10–11% голосов активных избирателей.

Потенциал этой партии может существенно усилиться, если ей удастся преодолеть раскол и воссоединиться с «Оппозиционным блоком», который возглавляют Александр Вилкул и Евгений Мураев. Но тот может столкнуться с проблемами, если проходной барьер останется на уровне 5%. Объединению «оппозиционеров» пока мешают противоречия между стоящими за партиями олигархами Дмитрием Фирташем («Оппозиционная платформа») и Ринатом Ахметовым («Оппозиционный блок»).

На третьем месте — партия «Европейская солидарность» (ЕС). Такое название взял себе «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Соратники бывшего президента пока могут рассчитывать на 9–10% активного электората. Кроме того, многие нынешние депутаты из фракции БПП избраны в мажоритарных округах и не прекращали борьбу за симпатии избирателей этих округов в течение всех последних лет. В случае сохранения прежней избирательной системы Порошенко может сформировать вторую по численности фракцию в парламенте. А вот к осени он рискует провалиться — за счет перетока электората к новым проектам национально-демократической направленности.

Незначительно — в пределах погрешности исследований — отстает от ЕС «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Этой партии тоже выгодны досрочные выборы, потому что ее поддержка снижается. После проигранной президентской кампании Тимошенко никак не выберет идеологическую нишу: повторяет консервативно-проевропейские призывы Порошенко и одновременно призывает встать «рядом с новоизбранным президентом».

На пятое место неожиданно вышла еще одна виртуальная партия — «Сила и Честь» Игоря Смешко, бывшего руководителя СБУ и внешней разведки, набирает, по разным оценкам, от 5,1 до 5,7% голосов активных избирателей. По мнению ряда политологов, Смешко в ходе прошедшей президентской кампании был техническим кандидатом для реализации сложной схемы продвижения Зеленского.

«Полупроходные»

Есть партии, которые пока не добирают до 5%, но могут получить места в Раде после изменения правил игры. Помимо уже упомянутого «Оппозиционного блока» в этой полупроходной зоне находится национал-популистская Радикальная партия Олега Ляшко, которую, как принято считать, также поддерживает Ринат Ахметов.

Социологическая группа «Рейтинг» отдает 4,6% активного электората новой партии «Голос» Святослава Вакарчука. По данным «Социального мониторинга», у «Голоса» лишь 3%, остальные службы дают партии еще меньше. Вакарчук, лидер знаменитой музыкальной группы «Океан Эльзы», многими на Украине воспринимается как моральный авторитет. Перед началом президентской кампании он долго держал в напряжении своих сторонников, но так и не решился на участие в выборах. Большинство его потенциальных голосов достались Зеленскому, хотя сам Вакарчук и поддержал Порошенко (осторожно и не напрямую). Сегодня музыканту очень трудно восстанавливать свой растерянный впустую электоральный потенциал.

От 2 до 4% дают социологи «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко, об объединении с которой для совместного участия в выборах уже заявили несколько мелких демократических партий.

Аутсайдеры с амбициями

Не дотягивают даже до сниженного барьера ни парламентская «Самопомощь» во главе с мэром Львова Андреем Садовым, ни националистическая «Свобода». Еще хуже ситуация у партии «Народный фронт», имеющей сегодня вторую по численности фракцию, но фактически нулевой рейтинг. Тем не менее ее лидеры Арсений Яценюк, Александр Турчинов и Арсен Аваков говорят о готовности к борьбе.

Предполагалось, что к ним может присоединиться и пока еще (до формирования нового правительства) премьер Владимир Гройсман, однако тот на днях заявил, что возглавляет партию «Украинская стратегия» и не намерен ни с кем объединяться. Рейтинг партии Гройсмана составляет 1–1,5%, но и этот скромный показатель в разы превышает уровень поддержки «Народного фронта».

Особняком стоит партийный проект одиозных, но популярных мэров двух крупных городов — Геннадия Кернеса из Харькова и Геннадия Труханова из Одессы. В их будущую политическую силу готовы влиться многие мэры городов помельче, а также около 50 депутатов-одномандатников, входящих сегодня в партии «Возрождение» и «Наш край», а также в депутатскую группу «Воля народа». Олигарх Игорь Коломойский, который считается главным архитектором победы Зеленского, сообщил, что «консультирует» создаваемую партию.

Целевая аудитория партии Кернеса — Труханова — Коломойского проживает в южных и восточных регионах Украины, а значит, проект будет отбирать голоса как у «Оппоплатформы» с «Оппоблоком», так и у «Слуги народа». Возможно, таким образом Коломойский задает формат будущей парламентской коалиции, а заодно и пытается ограничить электоральные возможности и влияние своего протеже Зеленского. Впрочем, предсказать электоральные перспективы «партии мэров» пока достаточно сложно. Те же Труханов и Кернес на президентских выборах поддержали Порошенко, но не смогли обеспечить ему хоть сколько-нибудь приемлемого результата в своих городах.