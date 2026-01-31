От первого пассажирского рейса до продажи: история аэропорта Домодедово
Аэропорт Домодедово был продан на аукционе, новым владельцем стала «дочка» аэропорта Шереметьево. История аэропорта и события, с которыми он связан, — в фотогалерее РБК
Решение о создании Домодедово было принято в 1954 году, а в 1962 году подписан приказ о его основании. Аэропорт назвали в честь подмосковного города, а тот, в свою очередь, получил название от близлежащего села, принадлежавшего Романовым с XVII века.
Домодедово стало самым молодым из трех современных крупнейших аэропортов столицы: Внуково работало с 1941 года, Шереметьево — с 1959-го.
После открытия в 1963 году отсюда выполнялись грузовые и почтовые рейсы, а 25 марта 1964 года из авиагавани вылетел первый пассажирский рейс — в Свердловск (современный Екатеринбург).
Тогда в аэропорту была одна стойка регистрации. После того как все пассажиры были зарегистрированы, работающая на стойке сотрудница собирала всех присутствующих, проводила перекличку и лично вела к самолету, рассказывали пассажиры первого рейса — работники аэропорта.
В 1964 году из Домодедово запустили рейсы в Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Ташкент, Фрунзе (современный Бишкек), Алма-Ату, Ош, Душанбе и Караганду. Регулярные рейсы выполнялись с 1966 года.
Через четыре года после открытия, в 1968 году, была запущена вторая взлетно-посадочная полоса (ВПП).
В советское время Домодедово отвечало за перелеты в Среднюю Азию, Сибирь и на Дальний Восток.
Однако это не смутило создателей фильма «Ирония судьбы» — в начале картины именно из Домодедово Женя Лукашин отправлялся в Ленинград.
Первым в Москве статус международного аэродрома получило Внуково после Великой Отечественной войны, позже международные рейсы отправлялись и из Шереметьево.
Домодедово же 28 лет оставалось официально аэропортом внутренних перелетов и получило звание международного только после распада СССР, в 1992 году.
В 1997 году аэропорт перешел под управление частной группы «Ист Лайн». На тот момент объем пассажиропотока составлял 4,5 млн человек в год.
В советское время Домодедово было первым аэропортом, к которому подвели ж/д линию. По ней можно было доехать от Павелецкого вокзала.
В 2002 году аэропорт также первым среди московских аэропортов запустил скоростное ж/д сообщение со столицей. В 2008 году оператором перевозок стал «Аэроэкспресс», который запустил скоростные поезда в остальные аэропорты Москвы.
На фото: британская музыкальная группа Blur в Домодедово, 2003 год
Актриса Анджелина Джоли уезжает на автомобиле после прибытия в Москву, в аэропорт Домодедово.
В 2003 году американская актриса прилетела в российскую столицу в качестве посла доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев. В России она посетила Ингушетию, где встретилась с беженцами из Чечни.
После приватизации Домодедово началась масштабная реконструкция строений аэровокзала. В 2005 году аэропорт реконструировал вторую ВПП, что позволило осуществлять взлет и посадку в сложных метеоусловиях. Два года спустя реконструировали и первую полосу.
Участники британской рок-группы Iron Maiden в Домодедово, 2011 год
В 2009 году впервые в гражданской авиации России в Домодедово совершил посадку суперлайнер Airbus 380. Это самый большой в мире самолет, в зависимости от модификации он может перевозить от 525 до 853 пассажиров. На тот момент на планете было лишь 20 аэропортов, способных принять борт-гигант.
В истории Домодедово было несколько катастроф.
7 декабря 1973 года при заходе на посадку разбился Ту-104, летевший из Кутаиси. Из 75 человек на борту погибли 16.
29 июля 2007 года вблизи Домодедово разбился грузовой самолет Ан-12. На борту находились семь членов экипажа. Вскоре после вылета у самолета отказали оба двигателя из-за попадания в них птиц, борт упал в 4 км от аэропорта, экипаж погиб.
4 декабря 2010 года в аэропорту разбился пассажирский Ту-154М авиакомпании «Авиалинии Дагестана», летевший из Внуково в Махачкалу и зашедший на экстренную посадку в Домодедово. В полете у борта отключились два из трех двигателей, и, заходя на посадку, борт по ошибке экипажа и вследствие сложных погодных условий приземлился за пределами посадочной полосы и практически развалился на две части. Из более 170 человек на борту погибли двое, один из них — брат тогдашнего президента Дагестана.
24 августа 2004 года взорвались два самолета, направлявшихся из Домодедово. Теракт устроили две смертницы. На борту самолета Ту-134, летевшего в Волгоград, были 43 человека, на борту Ту-154, направлявшегося в Сочи, — 46. Самолеты взорвались практически одновременно, никто не выжил.
24 января 2011 года теракт произошел в самом аэропорту. 21-летний террорист-смертник Магомед Евлоев прошел незамеченным в зону прилета международных рейсов и, дождавшись выхода пассажиров сразу нескольких рейсов, взорвал самодельную бомбу.
Погибли 37 человек, еще 172 пострадали. В числе пострадавших оказались словацкие актеры Любош Костельный и Зузана Фиалова, погибших — молодой драматург из Одессы Анна Яблонская.
Теракт привел к усилению мер безопасности в аэропортах и ж/д вокзалах — на входе появился обязательный досмотр.
После теракта было возбуждено уголовное дело о нарушении аэропортом правил транспортной безопасности, однако некоторое время органы из-за сложной структуры собственности аэропорта не могли разобраться, кто является его владельцем.
В сентябре 2013 года Домодедово объявило, что его конечным бенефициаром является председатель совета директоров Дмитрий Каменщик. В 2015 году Следственный комитет завел дело в отношении бывших и действующих топ-менеджеров аэропорта. В феврале 2016 года Каменщика задержали и предъявили обвинения, в сентябре того же года дело было прекращено.
Участницы фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» в Домодедово после конкурса «Евровидение — 2012».
Открытие нового сегмента пассажирского терминала аэропорта Домодедово, 2015 год
Во время пандемии коронавируса в аэропорту, помимо усиления дезинфекционных мер, организовали пункты, где можно было пройти тестирование на COVID-19 и сдать анализ на антитела.
В 2023 году Домодедово открыло новый сегмент пассажирского терминала T2, что позволило увеличить общую пропускную способность аэропорта до 60 млн пассажиров в год, или 3,1 тыс. пассажиров в час (на фото — строительная площадка Т2 в 2017 году).
По данным за 2024 год, пассажиропоток Домодедово составил 15,6 млн человек. Из аэропорта работали 27 авиакомпаний, которые осуществляли перелеты в 92 направлениях.
17 июня 2025 года суд по иску Генпрокуратуры передал аэропорт Домодедово в собственность государства. По данным ведомства, контроль над структурами аэропорта осуществляли резиденты иностранных государств — Дмитрий Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль).
20 января 2026 года состоялся первый аукцион по продаже аэропорта за 132,3 млрд руб., продать активы не получилось. Три дня спустя бывший владелец аэропорта направил в Верховный суд жалобу с просьбой о пересмотре решения о передаче аэропорта в собственность государства. 29 января на повторном аукционе дочерняя структура Шереметьево ООО «Перспектива» приобрела авиагавань за 66,1 млрд руб.
