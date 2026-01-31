 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Продажа Домодедово⁠,
0

От первого пассажирского рейса до продажи: история аэропорта Домодедово

Сюжет
Продажа Домодедово

Аэропорт Домодедово был продан на аукционе, новым владельцем стала «дочка» аэропорта Шереметьево. История аэропорта и события, с которыми он связан, — в фотогалерее РБК
Решение о создании Домодедово было принято в 1954 году, а в 1962 году подписан приказ о его основании. Аэропорт назвали в честь подмосковного города, а тот, в свою очередь, получил название от близлежащего села, принадлежавшего Романовым с XVII века. Домодедово стало самым молодым из трех современных крупнейших аэропортов столицы: Внуково работало с 1941 года, Шереметьево&nbsp;&mdash; с 1959-го.
Аэродром и здание аэровокзала аэропорта Домодедово, 1964 год (Фото: Лев Поликашин / РИА Новости)

Решение о создании Домодедово было принято в 1954 году, а в 1962 году подписан приказ о его основании. Аэропорт назвали в честь подмосковного города, а тот, в свою очередь, получил название от близлежащего села, принадлежавшего Романовым с XVII века.

Домодедово стало самым молодым из трех современных крупнейших аэропортов столицы: Внуково работало с 1941 года, Шереметьево — с 1959-го.

После открытия в 1963 году отсюда выполнялись грузовые и почтовые рейсы, а 25 марта 1964 года из авиагавани вылетел первый пассажирский рейс&nbsp;&mdash; в Свердловск (современный Екатеринбург). Тогда в аэропорту&nbsp;была одна стойка регистрации. После того&nbsp;как все пассажиры были зарегистрированы, работающая на стойке сотрудница собирала всех присутствующих, проводила перекличку и лично вела к самолету, рассказывали пассажиры первого рейса&nbsp;&mdash; работники аэропорта.
Зал ожидания аэропорта Домодедово, 1977 год (Фото: С. Соловьев / РИА Новости)

После открытия в 1963 году отсюда выполнялись грузовые и почтовые рейсы, а 25 марта 1964 года из авиагавани вылетел первый пассажирский рейс — в Свердловск (современный Екатеринбург).

Тогда в аэропорту была одна стойка регистрации. После того как все пассажиры были зарегистрированы, работающая на стойке сотрудница собирала всех присутствующих, проводила перекличку и лично вела к самолету, рассказывали пассажиры первого рейса — работники аэропорта.

В 1964 году из Домодедово&nbsp;запустили рейсы в Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Ташкент, Фрунзе (современный Бишкек), Алма-Ату, Ош, Душанбе и Караганду. Регулярные рейсы выполнялись с 1966 года. Через четыре года после открытия, в 1968 году, была запущена вторая взлетно-посадочная полоса (ВПП).
Дед Мороз в аэропорту Домодедово с экипажем сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, 1977 год (Фото: Анатолий Ковтун, Николай Малышев / ТАСС)

В 1964 году из Домодедово запустили рейсы в Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Ташкент, Фрунзе (современный Бишкек), Алма-Ату, Ош, Душанбе и Караганду. Регулярные рейсы выполнялись с 1966 года.

Через четыре года после открытия, в 1968 году, была запущена вторая взлетно-посадочная полоса (ВПП).

В советское время Домодедово отвечало&nbsp;за перелеты в Среднюю Азию, Сибирь и на Дальний Восток. Однако это не смутило создателей фильма &laquo;Ирония судьбы&raquo;&nbsp;&mdash; в начале картины именно из Домодедово&nbsp;Женя Лукашин отправлялся в Ленинград.
Стюардессы «Аэрофлота» в аэропорту Домодедово, 1977 год (Фото: Николай Акимов, Валентин Мастюков / ТАСС)

В советское время Домодедово отвечало за перелеты в Среднюю Азию, Сибирь и на Дальний Восток.

Однако это не смутило создателей фильма «Ирония судьбы» — в начале картины именно из Домодедово Женя Лукашин отправлялся в Ленинград.

Первым в Москве статус международного аэродрома получило Внуково&nbsp;после Великой Отечественной войны, позже международные рейсы отправлялись и из Шереметьево. Домодедово&nbsp;же 28 лет оставалось&nbsp;официально аэропортом внутренних перелетов и получило звание международного только после распада СССР, в 1992 году.
Генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой в аэропорту Домодедово перед вылетом в Варшаву с официальным визитом, 1988 год (Фото: Савельев / РИА Новости)

Первым в Москве статус международного аэродрома получило Внуково после Великой Отечественной войны, позже международные рейсы отправлялись и из Шереметьево.

Домодедово же 28 лет оставалось официально аэропортом внутренних перелетов и получило звание международного только после распада СССР, в 1992 году.

В 1997 году аэропорт перешел под управление частной группы &laquo;Ист Лайн&raquo;. На тот момент объем пассажиропотока составлял 4,5 млн человек в год.
Фото: Юрий Заритовский / РИА Новости

В 1997 году аэропорт перешел под управление частной группы «Ист Лайн». На тот момент объем пассажиропотока составлял 4,5 млн человек в год.

В советское время Домодедово&nbsp;было первым аэропортом, к которому подвели&nbsp;ж/д линию. По ней можно было доехать от Павелецкого вокзала. В 2002 году аэропорт также первым среди московских аэропортов запустил скоростное&nbsp;ж/д сообщение со столицей. В 2008 году оператором перевозок стал &laquo;Аэроэкспресс&raquo;, который запустил скоростные поезда в остальные аэропорты Москвы.
Презентация брендированного аэроэкспресса Suzuki Grand Vitara, 2003 год (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В советское время Домодедово было первым аэропортом, к которому подвели ж/д линию. По ней можно было доехать от Павелецкого вокзала.

В 2002 году аэропорт также первым среди московских аэропортов запустил скоростное ж/д сообщение со столицей. В 2008 году оператором перевозок стал «Аэроэкспресс», который запустил скоростные поезда в остальные аэропорты Москвы.

На фото: британская музыкальная группа Blur в Домодедово, 2003 год
Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

На фото: британская музыкальная группа Blur в Домодедово, 2003 год

Актриса Анджелина Джоли уезжает на автомобиле после прибытия в Москву, в аэропорт Домодедово. В 2003 году американская актриса прилетела в российскую столицу в качестве посла доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев. В России она посетила Ингушетию, где встретилась с беженцами из Чечни.
Фото: Виктор Коротаев / Reuters

Актриса Анджелина Джоли уезжает на автомобиле после прибытия в Москву, в аэропорт Домодедово.

В 2003 году американская актриса прилетела в российскую столицу в качестве посла доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев. В России она посетила Ингушетию, где встретилась с беженцами из Чечни.

После приватизации Домодедово&nbsp;началась масштабная реконструкция строений аэровокзала. В 2005 году аэропорт реконструировал вторую ВПП, что позволило осуществлять взлет и посадку в сложных метеоусловиях. Два года спустя реконструировали и первую полосу.
Дети в аэропорту Домодедово в ожидании рейсов, которые были задержаны из-за лесных и торфяных пожаров, 2010 год (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

После приватизации Домодедово началась масштабная реконструкция строений аэровокзала. В 2005 году аэропорт реконструировал вторую ВПП, что позволило осуществлять взлет и посадку в сложных метеоусловиях. Два года спустя реконструировали и первую полосу.

Участники британской рок-группы Iron Maiden в Домодедово, 2011 год
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Участники британской рок-группы Iron Maiden в Домодедово, 2011 год

В 2009 году впервые в гражданской авиации России в Домодедово&nbsp;совершил посадку суперлайнер Airbus 380. Это самый большой в мире самолет, в зависимости от модификации он может перевозить от 525 до 853 пассажиров. На тот момент на планете было лишь 20 аэропортов, способных принять борт-гигант.
Пассажиры в Домодедово во время задержки рейсов из-за сложных погодных условий, 2010 год (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

В 2009 году впервые в гражданской авиации России в Домодедово совершил посадку суперлайнер Airbus 380. Это самый большой в мире самолет, в зависимости от модификации он может перевозить от 525 до 853 пассажиров. На тот момент на планете было лишь 20 аэропортов, способных принять борт-гигант.

В истории Домодедово было несколько катастроф. 7 декабря 1973 года при заходе на посадку разбился Ту-104, летевший из Кутаиси. Из 75&nbsp;человек на борту погибли 16. 29 июля 2007 года вблизи Домодедово&nbsp;разбился грузовой самолет&nbsp;Ан-12. На борту находились семь&nbsp;членов экипажа. Вскоре после вылета у самолета отказали оба двигателя из-за попадания в них птиц, борт упал в 4 км от аэропорта,&nbsp;экипаж погиб. 4 декабря 2010 года в аэропорту&nbsp;разбился пассажирский Ту-154М авиакомпании &laquo;Авиалинии Дагестана&raquo;, летевший из Внуково&nbsp;в Махачкалу и зашедший на экстренную посадку в Домодедово. В полете у борта отключились два из трех двигателей, и, заходя на посадку, борт по ошибке экипажа и вследствие сложных погодных условий приземлился за пределами посадочной полосы и практически развалился на две части. Из более 170 человек на борту погибли двое, один из них&nbsp;&mdash; брат тогдашнего президента Дагестана. 24 августа 2004 года взорвались&nbsp;два самолета, направлявшихся из Домодедово. Теракт устроили две смертницы. На борту самолета Ту-134, летевшего в Волгоград, были 43&nbsp;человека, на борту Ту-154, направлявшегося в Сочи,&nbsp;&mdash; 46. Самолеты взорвались практически одновременно, никто не выжил.
Самолет авиакомпании «Авиастар-Ту» потерял высоту и совершил жесткую посадку, не долетев 1 км до взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово, 2010 год (Фото: РИА Новости)

В истории Домодедово было несколько катастроф.

7 декабря 1973 года при заходе на посадку разбился Ту-104, летевший из Кутаиси. Из 75 человек на борту погибли 16.

29 июля 2007 года вблизи Домодедово разбился грузовой самолет Ан-12. На борту находились семь членов экипажа. Вскоре после вылета у самолета отказали оба двигателя из-за попадания в них птиц, борт упал в 4 км от аэропорта, экипаж погиб.

4 декабря 2010 года в аэропорту разбился пассажирский Ту-154М авиакомпании «Авиалинии Дагестана», летевший из Внуково в Махачкалу и зашедший на экстренную посадку в Домодедово. В полете у борта отключились два из трех двигателей, и, заходя на посадку, борт по ошибке экипажа и вследствие сложных погодных условий приземлился за пределами посадочной полосы и практически развалился на две части. Из более 170 человек на борту погибли двое, один из них — брат тогдашнего президента Дагестана.

24 августа 2004 года взорвались два самолета, направлявшихся из Домодедово. Теракт устроили две смертницы. На борту самолета Ту-134, летевшего в Волгоград, были 43 человека, на борту Ту-154, направлявшегося в Сочи, — 46. Самолеты взорвались практически одновременно, никто не выжил.

24 января 2011 года теракт произошел в самом аэропорту. 21-летний&nbsp;террорист-смертник Магомед Евлоев прошел незамеченным в зону&nbsp;прилета международных рейсов и, дождавшись выхода пассажиров сразу нескольких рейсов, взорвал самодельную бомбу. Погибли 37 человек, еще 172 пострадали. В числе пострадавших оказались словацкие актеры Любош Костельный и Зузана Фиалова, погибших&nbsp;&mdash; молодой драматург из Одессы Анна Яблонская.
Стихийный мемориал в память о погибших во время теракта в Домодедово, 2011 год (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

24 января 2011 года теракт произошел в самом аэропорту. 21-летний террорист-смертник Магомед Евлоев прошел незамеченным в зону прилета международных рейсов и, дождавшись выхода пассажиров сразу нескольких рейсов, взорвал самодельную бомбу.

Погибли 37 человек, еще 172 пострадали. В числе пострадавших оказались словацкие актеры Любош Костельный и Зузана Фиалова, погибших — молодой драматург из Одессы Анна Яблонская.

Теракт привел к усилению мер безопасности в аэропортах и&nbsp;ж/д вокзалах&nbsp;&mdash; на входе появился обязательный&nbsp;досмотр.
Работники МЧС на территории аэропорта Домодедово после теракта 24 января 2011 года (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Теракт привел к усилению мер безопасности в аэропортах и ж/д вокзалах — на входе появился обязательный досмотр.

После теракта было возбуждено уголовное дело о нарушении аэропортом правил транспортной безопасности, однако некоторое время органы из-за сложной структуры собственности аэропорта не могли разобраться, кто является его владельцем. В сентябре 2013 года Домодедово&nbsp;объявило, что его конечным бенефициаром является председатель совета директоров Дмитрий Каменщик. В 2015 году Следственный комитет завел дело в отношении бывших и действующих топ-менеджеров аэропорта. В феврале 2016 года&nbsp;Каменщика задержали и предъявили обвинения, в сентябре того&nbsp;же года дело было прекращено.
Владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик, обвиняемый по делу о теракте в Домодедово в январе 2011 года, по окончании рассмотрения ходатайства следствия в Басманном суде, 19 февраля 2016 года (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

После теракта было возбуждено уголовное дело о нарушении аэропортом правил транспортной безопасности, однако некоторое время органы из-за сложной структуры собственности аэропорта не могли разобраться, кто является его владельцем.

В сентябре 2013 года Домодедово объявило, что его конечным бенефициаром является председатель совета директоров Дмитрий Каменщик. В 2015 году Следственный комитет завел дело в отношении бывших и действующих топ-менеджеров аэропорта. В феврале 2016 года Каменщика задержали и предъявили обвинения, в сентябре того же года дело было прекращено.

Участницы фольклорного коллектива &laquo;Бурановские бабушки&raquo; в Домодедово после конкурса &laquo;Евровидение&nbsp;&mdash; 2012&raquo;.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Участницы фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» в Домодедово после конкурса «Евровидение — 2012».

Открытие нового сегмента пассажирского терминала аэропорта Домодедово, 2015 год
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Открытие нового сегмента пассажирского терминала аэропорта Домодедово, 2015 год

Во время пандемии коронавируса в аэропорту, помимо усиления дезинфекционных мер, организовали пункты, где можно было пройти тестирование на COVID-19 и сдать анализ на антитела.
Медико-санитарная часть аэропорта Домодедово выдает пассажирам, которые привились и имеют сертификат на русском языке, сертификаты о вакцинации от COVID-19, 2021 год (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Во время пандемии коронавируса в аэропорту, помимо усиления дезинфекционных мер, организовали пункты, где можно было пройти тестирование на COVID-19 и сдать анализ на антитела.

В 2023 году Домодедово открыло&nbsp;новый сегмент пассажирского терминала T2, что позволило увеличить общую пропускную способность аэропорта до 60 млн пассажиров в год,&nbsp;или 3,1 тыс. пассажиров в час (на фото&nbsp;&mdash; строительная площадка Т2 в 2017 году).
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В 2023 году Домодедово открыло новый сегмент пассажирского терминала T2, что позволило увеличить общую пропускную способность аэропорта до 60 млн пассажиров в год, или 3,1 тыс. пассажиров в час (на фото — строительная площадка Т2 в 2017 году).

По данным за 2024 год, пассажиропоток Домодедово&nbsp;составил 15,6 млн человек. Из аэропорта работали 27 авиакомпаний, которые осуществляли перелеты в 92 направлениях.
Встреча в Домодедово граждан России, эвакуированных из сектора Газа, 2023 год (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

По данным за 2024 год, пассажиропоток Домодедово составил 15,6 млн человек. Из аэропорта работали 27 авиакомпаний, которые осуществляли перелеты в 92 направлениях.

17 июня 2025 года суд по иску Генпрокуратуры передал аэропорт Домодедово&nbsp;в собственность государства. По данным ведомства,&nbsp;контроль над структурами аэропорта&nbsp;осуществляли резиденты иностранных государств&nbsp;&mdash; Дмитрий Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль). 20 января 2026 года состоялся первый аукцион по продаже аэропорта за 132,3 млрд руб.,&nbsp;продать активы не получилось. Три дня спустя бывший владелец аэропорта направил в Верховный суд жалобу с просьбой о пересмотре решения о передаче аэропорта в собственность государства. 29 января на повторном аукционе дочерняя структура Шереметьево&nbsp;ООО &laquo;Перспектива&raquo;&nbsp;приобрела авиагавань за 66,1 млрд руб.
Российский спортсмен Климент Колесников, завоевавший золотую медаль, с другими спортсменами в аэропорту Домодедово после возвращения с чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре, 2025 год (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

17 июня 2025 года суд по иску Генпрокуратуры передал аэропорт Домодедово в собственность государства. По данным ведомства, контроль над структурами аэропорта осуществляли резиденты иностранных государств — Дмитрий Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль).

20 января 2026 года состоялся первый аукцион по продаже аэропорта за 132,3 млрд руб., продать активы не получилось. Три дня спустя бывший владелец аэропорта направил в Верховный суд жалобу с просьбой о пересмотре решения о передаче аэропорта в собственность государства. 29 января на повторном аукционе дочерняя структура Шереметьево ООО «Перспектива» приобрела авиагавань за 66,1 млрд руб.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Полина Сафиулина, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
мультимедиа Домодедово аэропорт Домодедово теракт в Домодедово Москва Подмосковье самолет история СССР Россия
Материалы по теме
Силуанов назвал проданный Домодедово хорошим активом для развития
Бизнес
Эксперты оценили покупку Домодедово как стратегическую инвестицию
Бизнес
Внуково объяснил, почему не вступил в торги на повышение цены Домодедово
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Губернатор Белгородской области рассказал о сбоях в работе Telegram Политика, 14:21
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Дмитриев сообщил о своем визите в Майами Политика, 14:07
В Мурманске и Североморске после аварии на ЛЭП заработали котельные Общество, 14:02
Уроженка Москвы обыграла Соболенко в финале Australian Open Спорт, 14:02
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Валиева заявила, что «кайфует» от работы с новым тренером Спорт, 13:50
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Власти рассказали, почему отключилось электричество в Мурманске Общество, 13:47
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
В Киеве полностью отключили водоснабжение из-за аварии в энергетике Политика, 13:27
Шмыгаль назвал причину масштабного отключения электричества на Украине Общество, 13:24
Матчи КХЛ пройдут в Китае впервые с 2020 года Спорт, 13:15
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
От первого пассажирского рейса до продажи: история аэропорта Домодедово Бизнес, 13:01 