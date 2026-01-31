От первого пассажирского рейса до продажи: история аэропорта Домодедово

В истории Домодедово было несколько катастроф.

7 декабря 1973 года при заходе на посадку разбился Ту-104, летевший из Кутаиси. Из 75 человек на борту погибли 16.

29 июля 2007 года вблизи Домодедово разбился грузовой самолет Ан-12. На борту находились семь членов экипажа. Вскоре после вылета у самолета отказали оба двигателя из-за попадания в них птиц, борт упал в 4 км от аэропорта, экипаж погиб.

4 декабря 2010 года в аэропорту разбился пассажирский Ту-154М авиакомпании «Авиалинии Дагестана», летевший из Внуково в Махачкалу и зашедший на экстренную посадку в Домодедово. В полете у борта отключились два из трех двигателей, и, заходя на посадку, борт по ошибке экипажа и вследствие сложных погодных условий приземлился за пределами посадочной полосы и практически развалился на две части. Из более 170 человек на борту погибли двое, один из них — брат тогдашнего президента Дагестана.

24 августа 2004 года взорвались два самолета, направлявшихся из Домодедово. Теракт устроили две смертницы. На борту самолета Ту-134, летевшего в Волгоград, были 43 человека, на борту Ту-154, направлявшегося в Сочи, — 46. Самолеты взорвались практически одновременно, никто не выжил.