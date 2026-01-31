На месторождении Тенгиз в Казахстане возобновили добычу после аварии
Нефтедобыча на месторождении Тенгиз в Казахстане возобновлена спустя 13 дней после приостановки работ из-за аварии, сообщила пресс-служба Министерства энергетики страны.
Первая скважина начала работу в 03:35 по местному времени (00:35 по мск), позднее процессы запустили еще на четырех скважинах.
«Наращивание объемов добычи будет происходить поэтапно, по мере стабилизации параметров системы и обеспечения полной безопасности процессов», — говорится в сообщении.
18 января на месторождении Тенгиз произошло возгорание двух электрических трансформаторов, вследствие чего оператор «Тенгизшевройл» приостановил добычу ископаемых на нефтегазовых месторождениях Тенгиз и Королевское, о форс-мажоре после аварии компания объявила 21 января.
Работа на месторождении Королевское также была восстановлена.
«Тенгизшевройл» — компания, добывающая нефть, газ и сопутствующие продукты. На ее долю приходится около трети всей добычи в Казахстане.
Reuters писал, что приостановка добычи нефти на месторождении Тенгиз приведет к сокращению экспорта нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). 20 января были отменены поставки пяти партий нефти общим объемом около 600–700 тыс. т через КТК — их должны были отправить в январе и феврале.
28 января министр энергетики страны Ерлан Аккенженов сообщил, что из-за приостановки работ Казахстан не добыл порядка 900 тыс. т нефти.
Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.
