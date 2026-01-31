Валиева заявила, что «кайфует» от работы с новым тренером

Фигуристка, которая ранее занималась у Этери Тутберидзе, после окончания дисквалификации возобновила спортивную карьеру под руководством Светланы Соколовской

Камила Валиева (Фото: Артем Иванов / ТАСС)

Российская фигуристка Камила Валиева получает удовольствие от работы под руководством нового тренера Светланы Соколовской. Об этом она рассказала в эфире «Первого канала».

«Я кайфую от процесса, кайфую от взаимодействия с новым тренерским штабом. У меня какая-то невероятная любовь к спорту, к фигурному катанию. Она как будто усилилась за эти четыре года», — сказала Валиева.

19-летняя фигуристка выступит на чемпионате России по прыжкам, который пройдет 31 января и 1 февраля в Москве. Для нее это будет первый турнир после завершения дисквалификации за допинг.

Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончилась 25 декабря 2025 года. Она возобновила спортивную карьеру под руководством Соколовской в школе Татьяны Навки (до допинг-скандала она тренировалась у Этери Тутберидзе).

В результате допинг-скандала Валиева лишилась золота чемпионата Европы, а также золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионатов России, наград финала и этапов Гран-при России. Кроме того, сборной России на Олимпиаде-2022 была присуждена бронза командного турнира вместо золота.