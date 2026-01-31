 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Вест Хэм 1 1,56 x 4,5 2 5,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Ньюкасл 1 1,77 x 4,1 2 4,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Гамбург Бавария 1 9,5 x 6,2 2 1,28 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,75 x 64 2 1,29 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Матчи КХЛ пройдут в Китае впервые с 2020 года

«Шанхай Дрэгонс» в рамках KHL World Games примет «Сибирь» и «Барыс» в Шанхае 5 и 7 марта
Фото: КХЛ
Фото: КХЛ

Два вынесенных матча «Фонбет» — чемпионата КХЛ в сезоне 2025/26 пройдут в Китае — «Шанхай Дрэгонс» примет новосибирскую «Сибирь» и астанинский «Барыс» в Шанхае. Об этом сообщается на сайте лиги.

Матчи в рамках KHL World Games пройдут 5 и 7 марта на льду Oriental Sports Center. Эта 18-тысячная арена принимала чемпионат мира по фигурному катанию (2015), чемпионат мира по шорт-треку (2012), а также турниры мирового уровня по водным видам и киберспорту.

Проект KHL World Games запущен в сезоне 2018/19, тогда вынесенные матчи прошли в Вене и Цюрихе. В 2020 году игры принимали Давос и Таллин, в 2021-м — Дубай, в 2024-м — Ташкент.

С 2016 по 2020 год — до вступления в силу пандемийных ограничений — «Шанхай» (до нынешнего сезона назывался «Куньлунь») проводил домашние игры в Китае — в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. Потом команда играла в Мытищах, а с этого сезона базируется в Санкт-Петербурге.

Специальным гостем на играх КХЛ в Шанхае станет фигуристка Камила Валиева, она выступит в предматчевом шоу.

Глава КХЛ Алексей Морозов заявил, что проведение матчей KHL World Games в Шанхае — это значимый шаг по возвращению лиги в Китай. «Вынесенные игры служат инструментом продвижения КХЛ за рубежом, демонстрируют высокий уровень российского хоккея и способствуют развитию диалога и культурного обмена через спорт. Нет сомнений, что матчи в Шанхае пройдут на высоком организационном уровне и станут ярким событием для китайских зрителей», — сказал Морозов.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Китай ХК Шанхай Дрэгонс (бывший Куньлунь Ред Стар) Камила Валиева Алексей Морозов
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
Материалы по теме
Гендиректор «Шанхай Дрэгонс» оценил шансы клуба уехать из Петербурга
Спорт
Китайский клуб КХЛ сменил название. Какие перспективы после ребрендинга
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Губернатор Белгородской области рассказал о сбоях в работе Telegram Политика, 14:21
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Дмитриев сообщил о своем визите в Майами Политика, 14:07
В Мурманске и Североморске после аварии на ЛЭП заработали котельные Общество, 14:02
Уроженка Москвы обыграла Соболенко в финале Australian Open Спорт, 14:02
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Валиева заявила, что «кайфует» от работы с новым тренером Спорт, 13:50
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Власти рассказали, почему отключилось электричество в Мурманске Общество, 13:47
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
В Киеве полностью отключили водоснабжение из-за аварии в энергетике Политика, 13:27
Шмыгаль назвал причину масштабного отключения электричества на Украине Общество, 13:24
Матчи КХЛ пройдут в Китае впервые с 2020 года Спорт, 13:15
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
От первого пассажирского рейса до продажи: история аэропорта Домодедово Бизнес, 13:01 