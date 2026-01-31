 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Губернатор Белгородской области рассказал о сбоях в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram начались сбои, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, видеозапись, которую он опубликовал в своем телеграм-канале накануне утром, загружалась почти два часа.

«В «Телеграме» начались сбои. Вчера утреннее видео загружалось почти 2 часа, поэтому буду, конечно, продолжать выкладывать свои сообщения во всех мессенджерах, как я раньше это и делал», — написал он.

Силовики проверят телеграм-каналы в Белгороде из-за данных о повреждениях
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

По данным сервиса Downdetector, за последние сутки со сбоями в работе мессенджера столкнулись более 560 пользователей. Большинство из них — из Тюменской области (19%), Хабаровского края (10%) и Белгородского региона (9%).

В августе прошлого года в России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России), объяснив это борьбой с мошенниками, а в октябре РКН сообщил о частичном ограничении работы мессенджеров.

Александра Озерова
Вячеслав Гладков Telegram сбои Белгородская область
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
