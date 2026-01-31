Губернатор Белгородской области рассказал о сбоях в работе Telegram
В работе мессенджера Telegram начались сбои, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, видеозапись, которую он опубликовал в своем телеграм-канале накануне утром, загружалась почти два часа.
«В «Телеграме» начались сбои. Вчера утреннее видео загружалось почти 2 часа, поэтому буду, конечно, продолжать выкладывать свои сообщения во всех мессенджерах, как я раньше это и делал», — написал он.
По данным сервиса Downdetector, за последние сутки со сбоями в работе мессенджера столкнулись более 560 пользователей. Большинство из них — из Тюменской области (19%), Хабаровского края (10%) и Белгородского региона (9%).
В августе прошлого года в России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России), объяснив это борьбой с мошенниками, а в октябре РКН сообщил о частичном ограничении работы мессенджеров.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции