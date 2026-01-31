Дмитриев сообщил о своем визите в Майами
Спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что сегодня будет находиться в Майами.
На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) он опубликовал карту с изображением подлетающего к Майами самолета. «Снова в Майами», — подписал он картинку, сопроводив ее песней Басты «Я смотрю на небо».
Ранее Reuters писал, что Дмитриев 31 января посетит Майами для встреч с членами администрации президента США. Этот визит состоится в преддверии нового раунда переговоров Москвы и Киева в Абу-Даби, которые запланированы на воскресенье, 1 февраля.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции