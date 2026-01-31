В Киеве полностью отключили водоснабжение из-за аварии в энергетике

Из-за аварии в энергетической системе во всех районах Киева отсутствует водоснабжение, сообщила пресс-служба «Киевводоканала» на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«В данный момент энергетики совместно со специалистами «Киевводоканала» работают в усиленном режиме над тем, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электричество на водопроводных и канализационных сооружениях и восстановить подачу воды в Киев», — говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале сообщил, что в Киеве произошли аварийные отключения электроснабжения. «Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети», — написал он.

«Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, проходят восстановительные работы. Задача — стабилизировать ситуацию в ближайшее время», — написал президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины произошло из-за технологического нарушения. «В течение ближайших часов свет будет восстановлен», — заверил министр. При этом член комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Кiев 24» сообщил, что для стабилизации энергосистемы страны требуется 24-36 часов.

Материал дополняется