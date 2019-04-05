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Ключевая ставка не сохранила процент по вкладам
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Газета
Ключевая ставка не сохранила процент по вкладам
Газета № 044 (2999) (0504) Финансы,
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Ключевая ставка не сохранила процент по вкладам
Доходность депозитов упала до 7,53% годовых
Средняя максимальная ставка по вкладам у крупнейших российских банков в конце марта упала с 7,72 до 7,53% годовых. Это сильнейшее снижение с лета после полугодового роста. Но о развороте тренда говорить пока преждевременно
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России. Этот показатель не падал так резко с июня прошлого года.

Доходность банковских депозитов начала расти с августа 2018 года на фоне угрозы введения новых санкций США против России, которая привела к обвалу курса рубля. На этом фоне уже в сентябре ЦБ, снижавший ключевую ставку в течение 2015–2018 годов, приступил к ее повышению, подняв в два приема с 7,25 до 7,75%.

Динамика ставок по банковским вкладам, коррелируя с ключевой ставкой, также непрерывно росла, поднявшись с 6,31% (по десяти крупнейшим банкам) в середине августа до 7,72% в середине марта. Единственное исключение пришлось на начало февраля 2019 года, когда ставка снизилась с 7,55 до 7,5% годовых, но затем выросла вновь. Из мониторинга Frank RG тогда следовало, что небольшое проседание было вызвано понижением ставок по вкладам Райффайзенбанка.

В последней декаде марта, когда было зафиксировано резкое снижение доходности вкладов на 0,2 п.п., прекратил принимать вклады по высоким ставкам крупнейший российский банк — Сбербанк: с 22 марта он досрочно прекратил действие сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых. Максимальная доходность по стандартным депозитам в Сбербанке теперь находится на уровне 5,75% годовых. Именно 22 марта ЦБ во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых и допустил переход к ее снижению уже в этом году.

Как считается средняя ставка по вкладам

Чтобы рассчитать среднюю максимальную ставку по вкладам, ЦБ берет самые выгодные предложения у топ-10 российских банков и вычисляет их среднее значение.

Сейчас в список десяти крупнейших банков по числу вкладов входит Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк и «ФК Открытие».

Остальным банкам (а всего на 1 марта в России работали 435 банков) не рекомендуется предлагать вклады с доходностью выше, чем средняя ставка плюс 2 п.п. На ближайшие дни это 9,53% годовых.

Резкое снижение средней максимальной ставки по вкладам едва ли напрямую связано с решением ЦБ по ставке, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, скорее снижение доходности стало результатом общего настроения на рынке.

Экономист сомневается, что зафиксированное резкое снижение доходности депозитов (почти на 0,2 п.п.) можно считать полноценным разворотом ставок в сторону снижения. По ее словам, речь идет скорее о стабилизации, нормализации доходности.

Ключевая ставка задает ориентир доходности по банковским вкладам. Но пока ЦБ свою ставку снижать не намерен, к тому же на рынке действует немало факторов, способных удержать ее от дальнейшего понижения, рассказала РБК Орлова. Это заморозка цен на бензин, которая продлится до 1 июля​ и прекращение которой приведет к росту инфляции, а также возможное ужесточение политики ФРС США после нынешнего периода смягчения.

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров отметил, что последний пресс-релиз ЦБ по денежно-кредитной политике оказался достаточно мягким и рынок пересмотрел свои ожидания по динамике ключевой ставки в сторону возможного снижения. Отчасти реакцией и стало снижение процентов по вкладам, полагает он.

Смягчение риторики Банка России произошло довольно резко, всего через три месяца после последнего повышения ключевой ставки, подчеркивает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Дело в том, что высокие проценты в экономике мешают ее развитию: взять кредит становится дороже, зато открыть вклад — выгоднее.

Теперь же, отмечает Надоршин, экономика России замедлилась настолько, что у ЦБ нет иного выхода, кроме как начать снижать ключевую ставку уже летом (если, конечно, американские санкции не окажутся жестче ожиданий). Следом пойдут вниз ставки по кредитам и по вкладам.

В предыдущие месяцы банки повышали доходность вкладов, чтобы привлекать длинные деньги. Но теперь, отмечает Надоршин, надобности в этом нет, так как рост потребительского кредитования (на 23% в 2018 году) сам по себе большой, но он недостаточно велик, чтобы серьезно увеличить потребность банков в свободных средствах в рублях. Длинные же депозиты под высокие проценты банкам в замедляющейся экономике невыгодны, добавил эксперт. Это еще один фактор в пользу дальнейшего снижения ставок по вкладам.

Автор: Георгий Макаренко.
При участии: Варвара Журавлева.
Теги: Банк России , ЦБ , вклады , доходность , депозиты , Ставка ЦБ
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