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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР заявили об обнаружении захоронения мирных жителей в Авдеевке

Советник главы ДНР заявил об обнаружении захоронения мирных жителей в Авдеевке
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В городе Авдеевка в ДНР обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток. Об этом заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем. <...> Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки», — сказал Кимаковский. По его словам, захоронения людей обнаружили в ходе разминирования Авдеевки.

Авдеевка расположена в 10 км к северу от Донецка. По данным на начало 2022 года, там проживали 31,7 тыс. человек, а в настоящее время — около 1 тыс. человек, говорил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Фото:РИА Новости

Интенсивные бои за Авдеевку шли с октября 2023 года. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту о взятии города под контроль российскими войсками 17 февраля. По словам министра, военные заняли территорию площадью 31,75 кв. км. О полной зачистке города объявили в конце февраля.

Украинская сторона назвала вывод войск из Авдеевки переходом на более выгодные позиции. Киев объяснил решение оставить город желанием сберечь жизни солдат и не допустить их окружения.

В ДНР заявили об обнаружении захоронения мирных жителей в Авдеевке
В ДНР заявили об обнаружении захоронения мирных жителей в Авдеевке

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Теги
Авдеевка ДНР захоронения пытки мирные жители
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