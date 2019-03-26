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Apple $197 (+5,46%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,66%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Средняя максимальная ставка по вкладам достигла двухгодичного максимума
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам достигла у крупнейших банков 7,72%. Это выше, чем в мае 2017 года
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 банков в середине марта достигла 7,72%. Это следует из данных ЦБ. Значение этого показателя стало максимальным со второй декады мая 2017 года, когда средняя максимальная ставка составляла 7,69%.

В десятку крупнейших банков по депозитам входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, текущий уровень ставок практически достиг максимальных значений и к середине года может начаться снижение.

Ранее Банк России сообщил, что вклады физлиц, как рублевые, так и валютные, в феврале выросли на 420 млрд руб. Рост составил 1,6%. По этому показателю февральский рост является максимальным за последние два года, если не учитывать традиционные ежегодные всплески увеличения вкладов физлиц в декабре. Регулятор указал, что февральский приток полностью компенсировал сезонный отток средств населения, который был в январе (1,4%). ​Размер рублевых вкладов за февраль увеличился на 1,6%, а валютных (в долларовом эквиваленте) на 1,9%.

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На заседании 22 марта регулятор принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,75%. Это решение ЦБ объяснил тем, что годовая инфляция в феврале и марте была ниже его ожиданий. После того как правительство решило повысить НДС с 18 до 20%, регулятор сообщил, что инфляция в марте—апреле может ускориться до 5,5–6%. Однако по итогам февраля годовой темп роста потребительских цен увеличился на 5,2%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не готова назвать сроки, когда может быть понижена ставка.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: ЦБ, Банки, вклады
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