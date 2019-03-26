Средняя максимальная ставка по вкладам достигла двухгодичного максимума

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам достигла у крупнейших банков 7,72%. Это выше, чем в мае 2017 года

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Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 банков в середине марта достигла 7,72%. Это следует из данных ЦБ. Значение этого показателя стало максимальным со второй декады мая 2017 года, когда средняя максимальная ставка составляла 7,69%.

В десятку крупнейших банков по депозитам входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, текущий уровень ставок практически достиг максимальных значений и к середине года может начаться снижение.

Ранее Банк России сообщил, что вклады физлиц, как рублевые, так и валютные, в феврале выросли на 420 млрд руб. Рост составил 1,6%. По этому показателю февральский рост является максимальным за последние два года, если не учитывать традиционные ежегодные всплески увеличения вкладов физлиц в декабре. Регулятор указал, что февральский приток полностью компенсировал сезонный отток средств населения, который был в январе (1,4%). ​Размер рублевых вкладов за февраль увеличился на 1,6%, а валютных (в долларовом эквиваленте) на 1,9%.