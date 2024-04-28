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Наводнения в России ,  
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В Тюменской области река Ишим поднялась до рекордного уровня

Очередной рекорд уровня воды зафиксировали на Ишиме в Тюменской области
Сюжет
Наводнения в России
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском в Тюменской области достиг очередного рекорда. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

«В Абатском вода продолжает прибывать. За сутки 12 см. И сегодня зарегистрирован очередной рекорд — 1209 см», — сказал Моор. Он заявил, что повышение уровня воды в реке Ишим зафиксировано на всех гидропостах.

Моор написал в своем телеграм-канале, что в Абатском «дует юго-западный ветер, который формирует волну». По его словам, это создает очень большую нагрузку на насыпи и дамбы.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Накануне губернатор заявил, что все внимание властей сосредоточено на селе Абатское. «Пристально следим за ситуацией на участке федеральной дороги Тюмень-Омск, которая здесь проходит», — написал он. Из-за опасности прорыва федеральной трассы объявили экстренную эвакуацию населения из зон возможного подтопления.

По прогнозу Росгидромета, уровень реки Ишим в Абатском районе будет снижаться только до первых чисел мая, потом снова ожидается подъем уровня воды. «Период высокой воды в Абатском районе продлится примерно до середины мая», — предупредил Моор.

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Теги
Тюменская область Ишим река Ишим паводок наводнение Александр Моор
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