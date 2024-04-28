Володин: Финляндия наказала своих граждан закрытием КПП на границе с Россией

Володин оценил результаты закрытия КПП Финляндии на границе с Россией

Фото: Juha Metso / EPA / ТАСС

Власти Финляндии наказали своих граждан и лишили страну возможности развиваться, закрыв КПП на границе с Россией, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам. Но руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться», — написал Володин.

По его мнению, финские власти своим решением «угробили» экономику. Как утверждает Володин, после закрытия КПП в Финляндии «туристический поток остановился», «бизнес закрывается», «муниципалитеты пустеют и начинают исчезать».

«Теперь Финляндия просит у Евросоюза €10 млрд для финансирования приграничных с Россией районов. Это не что иное, как первые результаты вступления Финляндии в НАТО», — заявил Володин.

Финляндия начала закрывать погранпункты на границе с Россией осенью 2023 года, объясняя это наплывом нелегальных мигрантов. Меры не раз продлевались, а с 15 апреля все сухопутные пункты пропуска («Иматра», «Куусамо», «Ниирала», «Нуйямаа», «Райя-Йосепи», «Салла», «Ваалимаа» и «Вартиус») закрылись бессрочно, «до особого распоряжения».

Кроме того, Финляндия приостановила движение по Сайменскому каналу для прогулочных судов, а также закрыла морские пункты пропуска «Хаапасаари» и «Сантио». Финляндия также строит забор на границе с Россией.

Ситуация негативно сказалась на приграничных населенных пунктах. Например, опустевший муниципалитет Виролахти, который находится неподалеку от погранпункта «Ваалимаа» («Торфяновка» с российской стороны), предлагают объединить с городом Хамина.