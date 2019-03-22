ЦБ сохранил ключевую ставку и допустил ее снижение в 2019 году

ЦБ сохранил ключевую ставку и допустил ее снижение в 2019 году

Центробанк сохранил ключевую ставку 7,75% и понизил прогноз по инфляции. Регулятор допускает, что может снизить ставку уже в 2019 году

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Центральный банк установил ключевую ставку на уровне 7,75%, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Регулятор также снизил прогноз по инфляции: с 5-5,5% по итогам 2019 года до 4,7-5,2%. Он прогнозирует, что инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — отметил ЦБ. Ранее регулятор не заявлял о возможности снижения ставки в такой короткий срок.

«Годовая инфляция в феврале—марте 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,2% (с 5,0% в январе 2019 года). По оценке на 18 марта, годовая инфляция составила 5,3%. Перенос повышения НДС в цены в значительной мере реализовался», — говорится в сообщении ЦБ. Вклад НДС в годовую инфляцию составил около 0,6–0,7 процентного пункта, что соответствует нижней границе ожиданий ЦБ.

«Отдельные отложенные эффекты повышения НДС могут проявляться в ближайшие месяцы. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить во втором квартале текущего года», — отмечает Центробанк.