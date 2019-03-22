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ЦБ сохранил ключевую ставку и допустил ее снижение в 2019 году
Центробанк сохранил ключевую ставку 7,75% и понизил прогноз по инфляции. Регулятор допускает, что может снизить ставку уже в 2019 году
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Центральный банк установил ключевую ставку на уровне 7,75%, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Регулятор также снизил прогноз по инфляции: с 5-5,5% по итогам 2019 года до 4,7-5,2%. Он прогнозирует, что инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — отметил ЦБ. Ранее регулятор не заявлял о возможности снижения ставки в такой короткий срок.

«Годовая инфляция в феврале—марте 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,2% (с 5,0% в январе 2019 года). По оценке на 18 марта, годовая инфляция составила 5,3%. Перенос повышения НДС в цены в значительной мере реализовался», — говорится в сообщении ЦБ. Вклад НДС в годовую инфляцию составил около 0,6–0,7 процентного пункта, что соответствует нижней границе ожиданий ЦБ.

«Отдельные отложенные эффекты повышения НДС могут проявляться в ближайшие месяцы. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить во втором квартале текущего года», — отмечает Центробанк.

Решение было ожидаемым: все 40 экономистов, которых опросил Bloomberg, прогнозировали сохранение ставки. ЦБ уже второй раз подряд решает оставить ее на нынешнем уровне: в феврале ставка также была установлена в 7,75%.

В прошлом году ЦБ, не повышавший ставку с 2014 года, повысил ее дважды — в сентябре и декабре, каждый раз на 0,25 п.п. Таргет ЦБ по инфляции — 4% в годовом выражении, и темпы роста цен не превышали этого уровня в течение почти всего 2018 года. Однако после решения правительства повысить НДС с 18 до 20% ЦБ скорректировал ожидания по инфляции на 2019 год. По его прогнозу, в марте-апреле она должна была ускориться до 5,5 или даже 6%, а по итогам всего года составить 5–5,5%. Повышение ставки в декабре ЦБ назвал упреждающим. Помимо роста НДС другими причинами для ужесточения политики регулятора стали ослабление рубля и геополитические риски.

Нынешний отказ ЦБ повысить ставку сопровождается не столь быстрым ростом цен, как ожидал регулятор. По итогам февраля инфляция составила 5,2%, причем Минэкономразвития объяснило это низкой базой прошлого года. По мнению экспертов министерства, эффект повышения НДС на цены уже исчерпан. Влияние НДС на инфляцию оказалось умеренным, а риски ее ускорения в краткосрочной перспективе снизились, считают аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ, хотя в среднесрочной перспективе проинфляционные риски, по их мнению, преобладают.

За два дня до заседания ЦБ Федеральная резервная система США смягчила прогноз повышения ставки. Члены ФРС считают, что ставка не будет повышаться в течение всего 2019 года и останется на уровне 2,25–2,5%.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Центробанк, ключевая ставка
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