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Военная операция на Украине ,  
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В украинском Николаеве получил повреждения объект ⁠⁠теплогенерации

В украинском Николаеве получил повреждения объект ⁠⁠теплогенерации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В городе Николаев утром был поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Последствия уточняются. Пострадавших нет», — написал Ким в своем телеграм-канале.

Кроме того, по словам главы областной администрации, было повреждено здание гостиницы. Там возник пожар, его быстро потушили.

В Николаеве произошел пожар на инфраструктурном объекте
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Площадь пожара составила 20 кв. м, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем телеграм-канале. В тушении участвовали 14 человек и три единицы техники.

В еще одном отеле, по словам Кима, были выбиты окна. Также повреждены автомобили.

Ночью глава Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе. С 4:20 мск на всей территории Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В украинском Николаеве получил повреждения объект ⁠⁠теплогенерации
В украинском Николаеве получил повреждения объект ⁠⁠теплогенерации

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