Как «кампусная интифада» перекинулась с США на Европу

Десятки университетов США охвачены пропалестинскими протестами, которые сопровождаются стычками студентов с полицией и массовыми арестами. Как «кампусная интифада» захлестнула Европу и даже Австралию — в материале РБК

Фото: David Dee Delgado / Getty Images

Как пропалестинские протесты разгорелись в США

Студенты ведущих университетов США начали проводить акции солидарности с Палестиной осенью прошлого года, с самого начала войны между Израилем и ХАМАС. Однако ситуация в американских кампусах резко накалилась в середине апреля, когда ректор Колумбийского университета Немат Шафик дала показания в комитете по делам образования палаты представителей США, находящейся под контролем республиканцев.

В частности, она рассказала, что участники студенческих демонстраций нередко выражают антисемитские взгляды и даже используют антисемитские лозунги вроде «От реки до моря Палестина будет свободной» (From the river to the sea Palestina will be free, имеется в виду, что палестинское государство должно занимать всю территорию от реки Иордан до Средиземного моря, что ставит под вопрос существование государства Израиль). Ректор престижного университета также заявила о готовности к жестким дисциплинарным мерам в отношении студентов и преподавателей, участвующих в протестах (еще в ноябре администрация Колумбийского университета распустила два пропалестинских студенческих объединения из-за нарушения правил организации массовых мероприятий).

В ответ студенты разбили палаточный городок на территории собственно учебного заведения. Администрация Колумбийского университета обратилась в полицию. Полицейские разобрали палатки и арестовали 108 демонстрантов, включая дочь видной конгрессвумен сомалийского происхождения Ильхан Омар. Всем им были предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию университета, причем двоим из них также инкриминировали препятствование действиям властей. Дочь Омар и еще несколько зачинщиков протестов были отстранены от занятий.

Палатка протестующих, разбитая рядом с библиотекой Колумбийского университета, Нью-Йорк, 26 апреля 2024 года (Фото: Caitlin Ochs / Reuters) Студенты, выступающие в поддержку Палестины, оккупируют площадь кампуса Нью-Йоркского Университета, 26 апреля 2024 года (Фото: David Dee Delgado / Reuters) Студенты в палаточном городке, разбитом в знак солидарности с Палестиной в кампусе Колумбийского университета, Нью-Йорк, 26 апреля 2024 года (Фото: Caitlin Ochs / Reuters) Протестующие с транспарантами во время акции в Городском колледже Нью-Йорка, 26 апреля 2024 года (Фото: Roselle Chen / Reuters) Студенты закрывают кусками ткани зону, где молятся участники протеста в поддержку Палестины в кампусе Колумбийского университета, Нью-Йорк, 26 апреля 2024 года (Фото: David Dee Delgado / Reuters) Люди наблюдают за участниками пропалестинской протестной акции снаружи Колумбийского университета, Нью-Йорк, 19 апреля 2024 года (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

Действия студентов Колумбийского университета воодушевили учащихся более 40 университетов по всей территории США — от Техаса до Калифорнии. Среди них ведущие вузы страны — Гарвард, Йель, Браун, Массачусетский технологический институт, Северо-Западный университет, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Университет Джорджа Вашингтона и многие другие. Руководство Университета Южной Калифорнии, где 24 апреля были арестованы 93 студента, приняло решение отменить церемонию вручения дипломов, запланированную на 10 мая, объяснив это соображениями безопасности.

Сотни студентов разбили «палаточные городки солидарности с Палестиной» в кампусах; они требуют от администрации прекратить любое сотрудничество, в том числе академическое, с Израилем и связанными с ним компаниями, а также с любыми предприятиями, так или иначе поддерживающими войну в секторе Газа, в первую очередь компаниями оборонного сектора, производящими вооружения для израильской армии.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на данные Министерства образования, около 100 колледжей США сообщили о подарках или контрактах из Израиля на общую сумму $375 млн за последние 20 лет.

Руководство большинства учебных заведений признает за студентами право на свободное выражение своих взглядов, но выражает опасение, что их действия часто граничат с антисемитизмом и создают опасную ситуацию для учащихся еврейского происхождения.

Комментировать ситуацию приходится в том числе высшему руководству США. Когда президента Джо Байдена спросили, осуждает ли он «антисемитские протесты», он ответил утвердительно, но оговорился, что также осуждает «тех, кто не понимает, что происходит с палестинцами».

Протестующие вывешивают палестинский университет в здании Университета Эмори в Атланте, 26 апреля 2024 года (Фото: Elijah Nouvelage / Reuters) Акция протеста в поддержку Палестины в кампусе Университета Эмори в Атланте, 26 апреля 2024 года (Фото: Elijah Nouvelage / Reuters) Студенты разбили палаточный городок в знак солидарности с палестинцами на территории Университета Джорджа Вашингтона, Вашингтон, 26 апреля 2024 года (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters) Акция протеста в кампусе Университета Джорджа Вашингтона, Вашингтон, 26 апреля 2024 года (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters) Акция протеста в поддержку Палестины в Университете штата Аризона в Темпе, 26 апреля 2024 года (Фото: Liliana Salgado / Reuters) Акция протеста в поддержку Палестины в Университете штата Аризона в Темпе, 26 апреля 2024 года (Фото: Liliana Salgado / Reuters) Палаточный городок протестующих в кампусе Калифорнийского университета в Беркли, 25 апреля 2024 года (Фото: Carlos Barria / Reuters) Полиция Лос-Анджелеса окружает студентов, протестующих в поддержку палестинцев в палаточном городке на территории Университета Южной Калифорнии, 24 апреля 2024 года (Фото: Zaydee Sanchez / Reuters) Сбор участников протеста в кампусе Университета Южной Калифорнии, Лос-Анджелес, 24 апреля 2024 года (Фото: David Swanson / Reuters) Студенческое объединение Университета Мичигана проводят акцию протеста в знак солидарности с Палестиной, требуя администрацию отказаться от пожертвований от поддерживающих Израиль компаний, Анн-Арбор, 22 апреля 2024 года (Фото: Rebecca Cook / Reuters) Студенческое объединение Университета Мичигана проводят акцию протеста в знак солидарности с Палестиной, требуя администрацию отказаться от пожертвований от поддерживающих Израиль компаний, Анн-Арбор, 22 апреля 2024 года (Фото: Rebecca Cook / Reuters) Участницы протестов в поддержку Палестины в Университете Техаса, 25 апреля 2024 года (Фото: Nuri Vallbona / Reuters) Правоохранительные органы задерживают участницу протестов в поддержку Палестины в Университете Техаса, 24 апреля 2024 года (Фото: Nuri Vallbona / Reuters)

«Люди испытывают сильные страстные чувства по поводу того, что происходит в Газе и на Ближнем Востоке, и я их очень хорошо понимаю. Когда мы видим ужасные человеческие страдания и гибель детей, женщин и мужчин, которые попадают под перекрестный огонь, устроенный ХАМАС, это приводит нас в ужас. И мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы положить этому конец», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя протесты в США во время своего визита в Пекин.

Как демонстрации охватили кампусы в Европе и Австралии

Вдохновленные примером американских университетов, начали действовать и студенты во Франции — 24 апреля около 100 учащихся Института политических исследований Sciences Po в Париже разбили на территории кампуса палаточный лагерь. Sciences Po — один из ведущих французских вузов, его окончили пять из восьми президентов Пятой республики — Эмманюэль Макрон, Франсуа Олланд, Жак Ширак, Франсуа Миттеран и Жорж Помпиду. После переговоров с руководством института большинство студентов прекратили акцию, однако часть из них все же пришлось вывести из кампуса с помощью полиции. Занятия перенесли в режим онлайн, а руководство института заявило, что решительно осуждает действия студентов, которые подрывают учебный процесс, и сообщило о наказании тех, кто причастен к протесту.

Молодые люди участвуют в акции протеста в поддержку Палестины перед зданием Института политических исследований в Париже, 26 апреля 2024 года (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Несмотря на запрет, два дня спустя акция возобновилась. Студенты заняли центральное здание кампуса, заблокировали вход мусорными баками и велосипедами, вывесили флаги Палестины и скандировали пропалестинские лозунги. Одно из их требований к руководству Sciences Po — чтобы институт разорвал имеющиеся у него связи с израильскими университетами. 26 апреля на улицах около института едва не начались столкновения между пропалестинскими и подтянувшимися туда произраильскими демонстрантами, в ситуацию снова вмешалась полиция.

Сторонники Палестины протестовали и в другом престижном французском университете, Сорбонне, причем 25 апреля, в день, когда Макрон выступал там с программной речью, посвященной будущему Европы. Протестующие призвали президента поддержать палестинцев и обвиняли его «в соучастии в резне в Газе».

В середине апреля акции в пользу Палестины провели в Риме студенты университета Sapienza — одного из старейших и самых престижных институтов в Италии. После столкновений с полицией, когда были арестованы по меньшей мере два человека, студенты выбрали ненасильственный протест — 17 апреля они заковали себя в цепи и объявили голодовку. Они обвинили руководство института в том, что оно не только игнорирует, но и «замалчивает призыв академического сообщества» к миру. Студенты также призывали прекратить сотрудничество с израильскими университетами.

К концу месяца пропалестинские протесты начались в Британии. Студенты Уорикского университета (University of Warwick, Ковентри) разбили палатки на территории кампуса, протестуя против связей университета с Израилем; учащиеся Университетского колледжа Лондона (University College London — UCL) собрались 26 апреля около учебного заведения, скандируя «Больше никаких денег на преступления Израиля!».

23 апреля знамя американских студенческих протестов подхватили учащиеся Сиднейского университета в Австралии. Они также разбили палаточный городок в кампусе и изложили традиционные требования к администрации университета — прекращение сотрудничества с Израилем и производителями поставляемых ему вооружений. В следующие дни к ним присоединились студенты Университета Мельбурна.