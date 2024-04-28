Reuters узнал о визите Илона Маска в Китай

Бизнесмен прибыл с необъявленным визитом в Пекин. По данным Reuters, он хочет обсудить с китайскими чиновниками развертывание программы автопилота для машин Tesla и возможность передачи данных из Китая в США

Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Основатель компании Tesla американский бизнесмен Илон Маск отправился с визитом в Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, частный самолет с Маском на борту приземлился в Пекине 28 апреля. О планах бизнесмена посетить Китай публично не объявлялось. Визит Маска совпадает с автосалоном в Пекине, который продлится до 4 мая. При этом у Tesla нет стенда на автошоу.

Один из источников Reuters утверждает, что Маск намерен встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей (FSD) в Китае. Он также хочет получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае.

Последнее нужно для обучения алгоритмов автономного вождения. По словам отраслевых экспертов, сложные условия дорожного движения в Китае с большим количеством пешеходов и велосипедистов обеспечивают больше сценариев для обучения алгоритмов автономного вождения более быстрыми темпами.

FSD — самая современная версия программного обеспечения для автопилота в машинах Tesla. Компания еще не сделала ее доступной в Китае, несмотря на призывы клиентов. Ранее Маск заявил, что Tesla может развернуть FSD в Китае «очень скоро».

Tesla продала в Китае более 1,7 млн автомобилей с тех пор, как вышла на рынок в этой стране десять лет назад. С 2021 года компания хранит все данные, собранные ее автомобилями, в Шанхае, как того требуют китайские регулирующие органы, и не передает их в США. В Шанхае также расположен завод Tesla.