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Умер акционер «Уральского банка реконструкции и развития» Скубаков

В «Уральском банке реконструкции и развития» сообщили о смерти Сергея Скубакова

Умер акционер «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) Сергей Скубаков, пишет «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

«По нашим данным, причины смерти связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка», — приводит издание комментарий УБРиР.

По словам источника «Ура.ру», Скубаков мог совершить самоубийство.

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Юлия Овчинникова
Россия смерть Уральский банк реконструкции и развития акционер
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