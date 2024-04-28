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Умер акционер «Уральского банка реконструкции и развития» Скубаков
В «Уральском банке реконструкции и развития» сообщили о смерти Сергея Скубакова
Умер акционер «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) Сергей Скубаков, пишет «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.
«По нашим данным, причины смерти связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка», — приводит издание комментарий УБРиР.
По словам источника «Ура.ру», Скубаков мог совершить самоубийство.
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