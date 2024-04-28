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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Радиостанции оценили качество «кальянного рэпа» и спрос на горские мотивы

Качество современной российской музыки в последнее время выросло, считают радиохолдинги. Впрочем, у слушателей большим спросом пользуется среднеазиатская музыка и бардовская песня. Корейский контент на радио пока малопопулярен
Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Горские мотивы и азиатская музыка набирают все большую популярность у радиослушателей, особенно среди посетителей ресторанов, сообщил в интервью РБК гендиректор «ГПМ Радио» (объединяет в том числе «Авторадио», Energy, «Юмор FM») Вадим Терещук. Впрочем, оговаривается медиаменеджер, это все еще нельзя назвать массовым явлением.

Глава Европейской медиагруппы (ЕМГ; в числе активов — «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM») Роман Емельянов отмечает возвращение спроса на авторскую песню, которую он называет «музыкой русской души, простой в исполнении, максимально доступной и понятной каждому». Тренд Емельянов связывает с тем, что аудиторию все сложнее удивить «техническими ухищрениями и жанровыми экспериментами». «Возвращение в мейнстрим бардовской песни — признак смены парадигмы в индустрии, для аудитории сейчас важны семья, патриотизм, непреходящие ценности», — считает глава ЕМГ.

Радиохолдинги — о Пугачевой в эфире, горских мотивах и «кальянном рэпе»
Технологии и медиа

Вадим Терещук также отмечает и рост качества российской музыки в целом. «Раньше после хита Dua Lipa или Майли Сайрус странно было бы ставить какой-нибудь российский кальянный рэп, — вспоминает он. — А сейчас уровень практически один».

Владелец «Русского радио» запустит станцию корейской и китайской музыки
Технологии и медиа
Дмитрий Медников

О спросе на корейскую музыку главы радиохолдингов говорят с осторожностью. Терещук признает «влияние корейцев» и утверждает, что k-pop даже начал появляться на Like FM, так как соответствует формату этой станции. «Но и это не мейнстрим: из чарта на 30 композиций корейская песня будет в лучшем случае одна, — констатирует он. — Потому что это другая культура, это совершенно не наш код. Мы больше ориентированы на общемировые тренды».

Аналогичную позицию высказал и Дмитрий Медников, глава Русской медиагруппы (РМГ; среди активов — «Русское радио», Monte Carlo, Maximum). В прошлом году РМГ даже запустила сетевую радиостанцию азиатской музыки. Однако приход нового контента, в том числе корейского, Медников называет долгосрочной инвестицией: «Чтобы новое музыкальное течение стало популярным и приносило какой-то коммерческий доход, должны пройти минимум 10–15 лет, необходимые для выработки привычки аудитории. У азиатской музыки очевидным образом есть достаточно небольшое, но очень лояльное ядро, которое для нас важно. Но это ядро растет медленно. Это нельзя сейчас рассматривать как серьезный бизнес. И в эфирные радиостанции мы азиатскую музыку пока не ставим».

Онлайн-кинотеатры разочаровались в корейских и турецких сериалах
Технологии и медиа
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Интерес к корейскому развлекательному контенту российский медиабизнес начал проявлять в 2022 году после ухода крупных западных правообладателей. Онлайн-кинотеатры стали массово закупать корейские, а также турецкие сериалы, чтобы заместить выбывшие из библиотек проекты голливудских киностудий. К лету 2023 года Голливуд даже уступил место азиатским лентам по количеству представленных на российских видеоплатформах фильмов и сериалов.

Однако уже к началу 2024 года большинство участников рынка признали, что корейские и турецкие сериалы не смогли привлечь массовую аудиторию российских онлайн-кинотеатров: доля интереса к ним подписчиков в общем объеме составляли лишь 3,2 и 8% соответственно. Зато «имитация ажиотажа» и массовая закупка таких проектов привели к росту цен на них, из-за чего ряд участников рынка приняли решение сократить инвестиции в это направление.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
«Русское радио» музыка Европейская медиагруппа «Русская медиагруппа»
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