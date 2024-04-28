Кучеров установил бомбардирский рекорд XXI века в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три передачи в победном матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Флорида Пантерз» и помог своей команде избежать вылета.
«Тампа» победила на своем льду «Флориду» со счетом 6:3 и сократила отставание в серии до 3–1.
Кучеров догнал Евгения Малкина по передачам в плей-офф НХЛ за карьеру (113) и теперь уступает среди россиян по этому показателю только Сергею Федорову (124).
Кучеров сделал три передачи в 10-й игре Кубка Стэнли за карьеру, став всего пятым в лиге по этому показателю после Уэйна Гретцки (28 таких матчей), Марка Мессье (12), Пола Коффи (11) и Дуга Гилмора (11).
Лидер «Тампы» с 53 голами и 113 передачами обошел Дени Потвена (165 очков) и занял 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ.
Также россиянин стал первым среди крайних форвардов в XXI веке, кто набрал 150 очков за сезон с учетом «регулярки» и плей-офф.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска, а его визави Сергей Бобровский — 26.
Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев, сыгравший первый матч с февраля, записал на свой счет передачу и стал третьей звездой матча.
Пятый матч серии пройдет на площадке «Флориды» 30 апреля (2:00 мск).
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