Кучеров установил бомбардирский рекорд XXI века в НХЛ

Кучеров — первый вингер НХЛ в XXI веке, набравший 150 очков за сезон

Никита Кучеров сделал ассистентский хет-трик и набрал 150 очков за сезон. Он помог «Тампе» продлить серию с «Флоридой» в плей-офф НХЛ до пятого матча

Фото: Klement Neitzel / USA Today Sports / Reuters

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три передачи в победном матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Флорида Пантерз» и помог своей команде избежать вылета.

«Тампа» победила на своем льду «Флориду» со счетом 6:3 и сократила отставание в серии до 3–1.

Кучеров догнал Евгения Малкина по передачам в плей-офф НХЛ за карьеру (113) и теперь уступает среди россиян по этому показателю только Сергею Федорову (124).

Кучеров сделал три передачи в 10-й игре Кубка Стэнли за карьеру, став всего пятым в лиге по этому показателю после Уэйна Гретцки (28 таких матчей), Марка Мессье (12), Пола Коффи (11) и Дуга Гилмора (11).

Лидер «Тампы» с 53 голами и 113 передачами обошел Дени Потвена (165 очков) и занял 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ.

Также россиянин стал первым среди крайних форвардов в XXI веке, кто набрал 150 очков за сезон с учетом «регулярки» и плей-офф.

Видео: Sportsnet

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска, а его визави Сергей Бобровский — 26.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев, сыгравший первый матч с февраля, записал на свой счет передачу и стал третьей звездой матча.

Пятый матч серии пройдет на площадке «Флориды» 30 апреля (2:00 мск).