The Telegraph узнала о планах Британии догнать Россию и США

Британия собирается к 2030 году разработать и поставить на вооружение гиперзвуковое оружие собственного производства, планируя «догнать» в этих технологиях Россию, США и Китай, пишет Telegraph. На проект готовы выделить до £1 млрд

Министерство обороны Великобритании в Вестминстере (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Великобритания планирует к 2030 году поставить на вооружение гиперзвуковую крылатую ракету собственного производства, сообщает The Telegraph. По данным газеты, британские военные хотят получить спроектированное и произведенное в стране оружие, которое способно развивать скорость более 5 Махов, и таким образом «догнать» Россию, США и Китай.

Минобороны Великобритании отказалось подробно комментировать Telegraph планы по созданию гиперзвукового оружия, сославшись на соображения безопасности. При этом представитель ведомства отметил: «Мы разрабатываем гиперзвуковые технологии для дальнейшего развития суверенных передовых возможностей Великобритании. Мы продолжаем инвестировать в наше оборудование для противодействия текущим и будущим угрозам».

Британский премьер-министр Риши Сунак определил этот проект, которым руководит непосредственно штаб-квартира Минобороны, как одно из направлений запланированного увеличения оборонного бюджета на £75 млрд в течение следующих шести лет. Источник издания в оборонном секторе правительства заявил, что такой проект стал возможным только «благодаря новым масштабным инвестициям» в инновации в оборонной сфере.

«Поскольку лейбористы отказываются финансировать наши инвестиции, продолжение этого проекта при [лидере партии, возможном сопернике Сунака на выборах премьера] Кире Стармере было бы невозможно — военные были бы вынуждены сократить гиперзвуковую программу, что сделало бы мечты [президента России Владимира] Путина реальностью», — заявил собеседник газеты.

Telegraph пишет, что планы создания ракеты пока находятся на ранней стадии и до сих пор не принято решение о том, будет ли она запускаться с суши, моря или воздуха. Источники газеты, участвующие в проекте, сообщили, что создание ракет будет особенно сложным, поскольку некоторые из необходимых материалов еще не существуют и должны разрабатываться с нуля, чтобы выдерживать высокие температуры, которые возникают при гиперзвуковых скоростях. Например, инженеры работают над британской версией «прямоточного» двигателя, который использует сжатый воздух, движущийся со сверхзвуковой скоростью, для сжигания жидкого или твердого топлива.

Один из вариантов — это оружие, которое можно было бы установить на реактивный истребитель, такой как Typhoon или F-35, которое имело бы меньшую дальность полета и меньшую полезную нагрузку, чем более крупнокалиберное оружие, запускаемое с земли, пишет газета. Ракета также может быть запущена с одного из военных кораблей Великобритании.

Telegraph отмечает, что проект создания гиперзвуковой крылатой ракеты в Великобритании «необычен», поскольку большинство ракетных проектов осуществляются в рамках международного сотрудничества Лондона и по крайнем мере одного иностранного союзника.

По сведениям издания, Великобритания готова инвестировать в проект до £1 млрд через оборонный консорциум в течение следующих семи лет. В то же время источники газеты сообщили, что ракеты могут быть закуплены у США, если будет установлено, что они понадобятся раньше.

В России за последние годы разработали несколько типов гиперзвуковых ракет — «Циркон» морского базирования, «Кинжал» воздушного базирования и «Авангард» шахтного базирования. Минобороны отчитывалось о применении ракет «Кинжал» в ходе военной операции на Украине.

Среди китайских гиперзвуковых разработок известны дальнобойные ракеты DF-17 и DF-27. На вооружении у армии США гиперзвуковые ракеты пока не стоят, но страна разрабатывает подобное оружие. Например, в середине марта американские ВВС провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух — земля». В Пентагоне выражали обеспокоенность в связи с прогрессом в разработке гиперзвукового оружия в Китае и России.