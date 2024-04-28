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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил о тестировании России «на слабо»

Дмитрий Песков: с украинской стороны на фронте растет паника
Сюжет
Военная операция на Украине
С украинской стороны на поле боя растет паника, важно поддерживать эту динамику, заявил Песков. Говоря о поставках Киеву вооружений, он сказал, что Запад и Украина будут тестировать Россию «на слабо», нужно это «слабо» не показать
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Запад и Украина будут тестировать Россию «на слабо», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о поставках оружия Киеву. Фрагмент интервью Зарубин опубликовал в телеграм-канале.

По словам Пескова, «коллективный Запад» и его «плюс один» однозначно будут тестировать Россию «на слабо». «Нам главное это «слабо» никогда не показать», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства также заявил, что с украинской стороны на поле боя растет паника. Информацию об этом, по его словам, в Москве получают «из первых рук» — от тех, кто участвует в боевых действиях. Песков отметил, что российским силам важно эту динамику поддержать: «Очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения».

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Украинские власти, а также западные военные в последнее время неоднократно заявляли о сложной ситуации на поле боя для ВСУ, в том числе из-за нехватки вооружений. Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что обстановка на поле боя сложная и имеет тенденцию к обострению. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал необходимость поставки Киеву нескольких зенитных ракетных комплексов Patriot для усиления противовоздушной обороны страны.

В апреле США после полугода обсуждений приняли закон о выделении на помощь Украине почти $61 млрд. Вашингтон собирается отправить в том числе ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды и средства для борьбы с дронами. Также США поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Песков после одобрения инициативы в Вашингтоне заявил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком «красноречивая и однозначная». До этого он отмечал, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть военную инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ

В феврале глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что после провала наступления Киев пытается не допустить развала фронта.

Песков заявил о тестировании России «на слабо»
Песков заявил о тестировании России «на слабо»

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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