AP сообщило об аресте в России журналиста Карелина
Российского журналиста Сергея Карелина, сотрудничающего с Associated Press, задержали вечером 26 апреля в Мурманской области, а на следующий день арестовали по обвинению в «экстремизме» из-за сотрудничества с соратниками Алексея Навального, сообщает AP.
Агентство публикует фотографии Карелина из зала суда. По данным AP, у журналиста также есть гражданство Израиля. Он работал оператором в Deutsche Welle (признан иноагентом) до запрета телеканалу вещания в феврале 2022 года.
«Associated Press очень обеспокоено задержанием российского видеожурналиста Сергея Карелина. Мы ищем дополнительную информацию», — говорится в заявлении агентства.
РБК обратился за комментарием в объединенную пресс-службу судов Мурманской области, а также в региональные ГУ МВД и УФСБ.
AP связывает арест Карелина с помещением под стражу еще одного журналиста, сотрудничавшего с Deutshe Welle и Reuters, — Константина Габова. И он, и Карелин отрицают вину, пишет агентство.
27 апреля Басманный суд Москвы арестовал Габова на два месяца по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе, до шести лет заключения). В сообщении суда говорится, что он принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале соратников Алексея Навального.
В пресс-службе суда отметили, что на этом канале выходят публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией и запрещен).
В конце марта по обвинению по той же статье арестовали журналистку Sota Vision (признано иноагентом) Антонину Фаворскую (Кравцову). По версии суда, она готовила материалы для ФБК. Журналистка назвала обвинения абсурдными.
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