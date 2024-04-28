Концерт «Коррозии металла» сорвался из-за визита силовиков. Видео

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Участников музыкальной группы «Коррозия металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде. Музыканты выступали в клубе «Ненависть» в рамках гастрольного тура.

На кадрах из клуба видно, как силовики кладут людей лицом в пол.

Среди задержанных оказался лидер и солист группы Сергей «Паук» Троицкий. Помимо членов группы были задержаны 40 посетителей концерта.

Поводом для задержания стали футболки с нанесенными на них символами. По словам директор группы Марии Руновой, речь идет о «древнеславянских символах в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами». На музыкантов составили административные протоколы по факту публичного демонстрирования нацистской символики.