В Стокгольме прошла акция с сожжением Корана

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В Стокгольме, столице Швеции, прошла акция с сожжением Корана. Об этом сообщило турецкое издание Mepa News.

Женщина вылила горючее вещество на священную книгу мусульман и подожгла ее. Судя по видео, которое опубликовало Mepa News, она держала над горящим Кораном крест. Издание отмечает, что проведение акции охраняли сотрудники полиции. По данным турецкого телеканала A Haber, Коран сожгла антиисламская активистка по имени Джейд Сандберг.

Сандберг неоднократно проводила акции с сожжением Корана в Швеции. В частности, в начале февраля она уничтожила священную для мусульман книгу на площади Уденплан в Стокгольме. Во время акции она призывала к «изгнанию ислама» из Швеции.

Акции с сожжением Корана участились в Швеции после того, как страна подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Книгу уничтожали в том числе у посольства Турции в Стокгольме.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказывался принимать заявку Швеции на вступление в НАТО из-за сожжений Корана. Однако позже Анкара все же одобрила присоединение страны к Североатлантическому альянсу. Швеция официально стала 32-м государством — членом НАТО в начале марта 2024 года.