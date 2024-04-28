 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Стокгольме прошла акция с сожжением Корана

В Стокгольме прошла акция с сожжением Корана
Фото: Claudio Bresciani / TT / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Claudio Bresciani / TT / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Стокгольме, столице Швеции, прошла акция с сожжением Корана. Об этом сообщило турецкое издание Mepa News.

Женщина вылила горючее вещество на священную книгу мусульман и подожгла ее. Судя по видео, которое опубликовало Mepa News, она держала над горящим Кораном крест. Издание отмечает, что проведение акции охраняли сотрудники полиции. По данным турецкого телеканала A Haber, Коран сожгла антиисламская активистка по имени Джейд Сандберг.

Сандберг неоднократно проводила акции с сожжением Корана в Швеции. В частности, в начале февраля она уничтожила священную для мусульман книгу на площади Уденплан в Стокгольме. Во время акции она призывала к «изгнанию ислама» из Швеции.

Сжегшего Коран Никиту Журавеля приговорили к 3,5 годам колонии
Общество
Никита Журавель

Акции с сожжением Корана участились в Швеции после того, как страна подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Книгу уничтожали в том числе у посольства Турции в Стокгольме.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказывался принимать заявку Швеции на вступление в НАТО из-за сожжений Корана. Однако позже Анкара все же одобрила присоединение страны к Североатлантическому альянсу. Швеция официально стала 32-м государством — членом НАТО в начале марта 2024 года.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Швеция акция Коран
Материалы по теме
Марокко отзовет своего посла из Швеции после сожжения Корана в Стокгольме
Политика
В Швеции сожгли устав НАТО вместо Корана
Политика
Организатор акции с сожжением Торы и Библии в Швеции отказался жечь книги
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
AP сообщило об аресте в России журналиста Карелина Политика, 12:28
Умер акционер «Уральского банка реконструкции и развития» Скубаков Финансы, 12:18
В Стокгольме прошла акция с сожжением Корана Политика, 12:13
Кучеров установил бомбардирский рекорд XXI века в НХЛ Спорт, 12:09
Месси установил два бомбардирских рекорда в MLS Спорт, 11:36
В украинском Николаеве получил повреждения объект ⁠⁠теплогенерации Политика, 11:35
Курс доллара в мае 2024 года: какой фактор будет решающим для рубля Инвестиции, 11:24
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Концерт «Коррозии металла» сорвался из-за визита силовиков. Видео Общество, 11:22
Песков заявил о тестировании России «на слабо» Политика, 11:17
В Казахстане опровергли сообщения о передаче списанных истребителей Киеву Политика, 11:11
Радиостанции оценили качество «кальянного рэпа» и спрос на горские мотивы Технологии и медиа, 11:06
Володин оценил результаты закрытия КПП Финляндии на границе с Россией Политика, 10:56
В Тюменской области река Ишим поднялась до рекордного уровня Общество, 10:33
Как «кампусная интифада» перекинулась с США на Европу Политика, 10:30