В Казахстане опровергли сообщения о передаче списанных истребителей Киеву

Данные о продаже списанных истребителей Казахстаном с возможной передачей их на запчасти ВСУ не соответствуют действительности, заявили в Астане. В Сети появились сведения о продаже 81 самолета

Астана, Казахстан (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Данные о том, что Казахстан продал для списания советские истребители, которые затем можно было бы передать Украине на запчасти, не соответствуют действительности, заявило госпредприятие «Казспецэкспорт», которое проводило торги.

В компании подчеркнули, что «торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации» провели в соответствии с законодательством среди юрлиц с регистрацией в Казахстане и соответствующей лицензией. Иностранные компании к торгам не допускались, добавили в «Казспецэкспорте».

«Процесс утилизации полностью контролируется балансодержателями. В соответствии с условиями заключенных договоров все самолеты, узлы и агрегаты к нему будут утилизированы на территории балансодержателей методом резки (рубки, дробления) и другими методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозиться с территории только в виде лома цветных металлов», — говорится в сообщении на сайте предприятия.

До этого в соцсетях появилась информация о том, что в феврале через электронный тендер неизвестному покупателю продали для утилизации 81 самолет, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители МиГ-23 и МиГ-29, а также истребители-бомбардировщики МиГ-27. При этом тендер допускал продажу техники иностранному участнику торгов, а за невыполнение обязательства по утилизации был предусмотрен штраф, что позволяло оставить технику и передать ее Украине.

В минувшем ноябре Министерство промышленности и строительства Казахстана сообщило о том, что на продажу для утилизации выставлены 117 истребителей, в том числе Су-24 и МиГи. Отмечалось, что технику больше нельзя использовать из-за износа. Согласно заявке на электронных торгах, самолеты выставили на продажу 26 октября, на момент публикации там говорится о продаже для утилизации 81 единицы техники. Стартовая цена — более 1 млрд тенге (свыше 214 млн руб.).

В заявке среди требований к покупателю есть пункт о том, что иностранные юридические лица должны представить нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки. В качестве балансодержателя значится войсковая часть 65229 в Жетыгене Алматинской области. В объявлении говорится, что торги не состоялись.

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В марте госагентство «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что «Укрспецэкспорт» ведет переговоры о покупке российской военной продукции в Казахстане. В казахстанском Минобороны заявили, что эти данные не соответствуют действительности и напомнили, что в 2022-м в стране ввели запрет на экспорт военной продукции.