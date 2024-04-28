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Месси установил два бомбардирских рекорда в MLS

Месси сделал дубль и две передачи, установив два новых рекорда в MLS
«Интер Майами» разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 4:1. Месси стал первым игроком турнира, сделавшим больше одного результативного действия в пяти матчах подряд, а также поучаствовавшим в 16 голах за семь первых матчей
Лионель Месси (справа)
Лионель Месси (справа) (Фото: Paul Rutherford / USA Today Sports / Reuters)

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси записал на свой счет два гола и две передачи в матче MLS с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

«Интер Майами» одержал волевую победу, пропустив на первой минуте. Месси забил на 32-й и 68-й минутах, а также ассистировал Бенджамину Кремаски (83) и Луису Суаресу (89).

Аргентинец стал первым игроком в истории турнира, который поучаствовал в двух и более голах своей команды в пяти матчах подряд, а также установил бомбардирский рекорд лиги в стартовых семи матчах, записав на свой счет 16 результативных действий (девять голов и семь передач), отмечает пресс-служба «Интер Майами».

Видео: ESPN

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Лионель Месси

Матч прошел при рекордной для стадиона «Нью-Инглэнда» в Фоксборо (штат Массачусетс) аудитории 65 612 человек.

«Интер Майами» лидирует в MLS, а 36-летний Месси — в списке лучших бомбардиров сезона.

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Анна Сатдинова
Футбол Лионель Месси MLS Интер Майами
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