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Utair проводит запрещенный прием
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Utair проводит запрещенный прием
Газета № 029 (2984) (1503) Бизнес,
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Utair проводит запрещенный прием
Российская авиакомпания представила план финансового оздоровления со ставкой на Boeing 737 MAX
Utair разослала кредиторам новую финансовую модель, рассказали источники РБК. Документ предусматривает агрессивную конкуренцию с «Победой» и сохраняет план перевести парк на Boeing 737 MAX, полеты которых приостановила Росавиация
Фото: Александр Щербак / «Коммерсантъ»

Ведущая переговоры о реструктуризации долгов авиакомпания Utair разослала банкам-кредиторам новую модель финансового оздоровления, сообщили РБК два ознакомившихся с документом источника. Новый бизнес-план банки (среди них — Сбербанк, «Траст», «Уралсиб», МКБ и другие) получили 7 марта.

В феврале на совещании в Минтрансе Utair обещала предоставить финансовую модель по стабилизации ситуации, перенеся ее подготовку на начало марта. Представители кредиторов заявляли, что не намерены переходить к безакцептному списанию средств и подаче заявки о банкротстве.

В Сбербанке РБК подтвердили получение новой финмодели Utair. «Да, прислали, изучаем, выводы пока делать рано. Более детальные комментарии преждевременны», — рассказал зампредправления Сбербанка Анатолий Попов.

В Райффайзенбанке, выступающем консультантом авиакомпании по реструктуризации долга, и в Utair отказались от комментариев. В «Уралсибе», МКБ и «Трасте» не ответили на запрос РБК.

Что предлагает авиакомпания

Новая финансовая модель Utair не предусматривает немедленного возвращения к обслуживанию и погашению кредитов, говорят собеседники РБК, по словам которых выплаты по долгам могут быть включены в план по результатам встречи с кредиторами. Эта встреча пройдет после 20 марта, уточнил один из собеседников РБК.

Какие долги реструктурирует Utair

Utair, пятая по размеру российская авиакомпания, в начале декабря 2018 года начала процедуру реструктуризации семилетнего кредита на 18,9 млрд руб., который синдикат из 11 банков предоставил в 2015 году. Спустя две недели после этого авиакомпания приостановила выплаты процентов по кредиту, пообещав возобновить их летом 2019 года. Идею пока поддержал только Сбербанк (один из крупнейших кредиторов авиакомпании), остальные банки с ним не согласились.​

Общая задолженность Utair перед банками на декабрь 2018 года составила 56 млрд руб., писали «Ведомости».

Обновленная модель содержит информацию о планирующейся реструктуризации лизинговых соглашений. В 2012–2013 годах Utair заключила договоры лизинга с компаниями «ВТБ Лизинг», «Сбербанк Лизинг» и «ВЭБ-лизинг»​​ на покупку самолетов. Но данных о том, что Utair имеет договоренности с лизинговыми компаниями, кредиторам не поступало, добавляют собеседники РБК.​​ «Лизинговые компании имеют возможность относительно оперативно приостановить эксплуатацию бортов, а это весомый аргумент давления, которого нет у других кредиторов», — отметил один из источников РБК.

Перевозчик рассчитывает на рост бизнеса за счет агрессивной конкуренции с группой компаний «Аэрофлот», включая лоукостер «Победа», подчеркивает один из собеседников РБК.

В связи с этим кредиторы планируют на встрече с менеджментом авиакомпании поднять вопрос о том, что в отличие от «Победы» Utair не обладает резервом для демпинга и такая стратегия может быть реализована в ущерб банкам, говорит источник РБК, близкий к одному из кредиторов.

Авиакомпания также указала на потребность в привлечении заемных средств для финансирования оборотного капитала, но источник денежных средств в модели не раскрыла, говорят собеседники РБК. В декабре прошлого года Utair пропустила платеж по кредитам, чтобы обеспечить свою операционную деятельность. «Кредиторы опасаются повторения. Но сейчас ситуация усугубляется тем, что теперь поставщики будут работать с авиакомпанией только по предоплате, а это потребует большего объема оборотного капитала», — говорит источник РБК среди кредиторов.

Приостановленный MAX

В новой финансовой модели авиакомпания сохраняет план по переводу авиапарка на Boeing 737 MAX, эксплуатация которого была временно приостановлена 13 марта после катастрофы в Эфиопии. В Utair ранее сообщали, что планируют получить первый самолет летом 2019 года. Однако представитель перевозчика заявил РБК, что будет использовать судно лишь при стопроцентной гарантии его безопасности от производителя. В прошлом году авиакомпания договорилась о поставке 30 самолетов. Источники в банках-кредиторах сообщили РБК, что в новой модели речь идет «о контракте на около 20 Boeing 737 MAX».​

Почему останавливают полеты Boeing 737 MAX

Многие страны мира стали приостанавливать эксплуатацию Boeing 737 MAX, после того как 10 марта самолет этой модели разбился в Эфиопии. 157 человек, включая трех граждан России, погибли. За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа самолета модели MAX: в октябре 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. В России самолеты этой модели эксплуатирует только авиакомпания S7, накануне, 12 марта, она приняла решение приостановить использование таких лайнеров. 14 марта Росавиация запретила полеты над территорией России ​самолетов Boeing 737 MAX.

Замминистра транспорта Александр Юрчик на коллегии Росавиации говорил, что к катастрофам, произошедшим с лайнерами этой модели в Индонезии и Эфиопии, могли привести недостатки разработки и сертификации самолетов.

Гендиректор Utair Андрей Мартиросов пояснил в четверг, 14 марта, что пока никаких уведомлений от Boeing о переносе поставок компания не получала: «Это могучая индустриальная организация, уверен, она со всем справится. И ждем результатов расследования». Он добавил, что предоплата по заказанным самолетам внесена, но возможен возврат суммы депозитов.

У Utair есть потребность в обновлении флота, отмечает заместитель директора рейтингового агентства АКРА Александр Гущин. «Безусловно, согласно заявленным характеристикам​ самолеты семейств NEO и MAX имеют очень высокую операционную эффективность использования, но и стоимость на старте у них довольно высокая», — подчеркивает эксперт.

Источник РБК, близкий к одному из кредиторов, говорит, что банки не видят проблемы в том, что Utair делает ставку на лайнер, полеты которого сейчас приостановлены. «Корпорация Boeing уже сделала выводы после нескольких катастроф и приняла меры по устранению недостатков Boeing 737 MAX. А отказ авторитетных авиакомпаний от контрактов по этой модели — хороший аргумент для снижения его цены», — говорит источник РБК.

Авторы: Мария Кокорева, Екатерина Литова.
Теги: Boeing 737 , Utair
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