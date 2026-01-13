Российский бизнес пожаловался на проблемы в Иране

Глава Российско-иранского делового совета Ложечко сообщил Радио РБК, что недобросовестные партнеры требуют от россиян оплату вперед, не предоставляют сертификаты качества товаров и могут в одностороннем порядке разорвать договор

Леонид Ложечко (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Российско-иранский деловой совет (РИДС) регулярно получает жалобы из-за нарушений, рассказал глава совета Леонид Ложечко в эфире Радио РБК.

«К нам идут постоянные обращения о неисполнении своих обязательств. Как и со стороны России, так и со стороны Ирана. Приходят буквально, там, еженедельно», — пояснил он.

По его словам, от российского бизнеса в Иране иногда требуют быстро что-то оплатить, не предоставив документы сертифицированной продукции, когда меняется внутренняя цена из-за изменения курсовой разницы, также иранцы могут отказаться в одностороннем порядке от контрактов.

Глава РИДС подчеркнул, что в любой стране бывает неблагонадежный бизнес, поэтому не стоит по этому поводу «драматизировать». Вместе с этим он призвал стороны обязательно прописывать в договорах юрисдикции, где будут проходить суды.

Бизнес-посол «Деловой России» в Иране Дмитрий Антонов в беседе с РБК признал существование серьезных барьеров в бизнес-отношениях между Москвой и Тегераном. «Они касаются в первую очередь платежей, логистики и вопросов корпоративного взаимодействия между российскими и иранскими компаниями», — уточнил он.

По словам Антонова, российским компаниям сложно адаптироваться к юридическим и административным условиям ведения бизнеса в Иране. Кроме того, некоторые вещи делают практически невозможным или значительно осложняют корпоративное присутствие российских компаний в Иране. Хотя есть сферы деятельности, которые реально требуют присутствия в стране — это в том числе торговля, автомобильные перевозки и логистика.

В качестве примера Антонов привел старейшее ирано-российское совместное предприятие в сфере транспорта ИРСОТР. По его словам, иранская сторона «допускает нарушение прав акционеров, выбытие активов, непроведение общих собраний и формирование органов управления без участия российской стороны». При этом непонятно, куда обращаться при нарушении прав российских акционеров в Иране, добавил он.

Отдельной проблемой бизнес-посол назвал особенности налогового администрирования. Можно вести успешный бизнес, а через пять лет столкнуться с серьезными доначислениями налогов и пеней за прошлые периоды, пояснил он, указав на риски, связанные с изменением курса иранского риала.

Антонов также призвал активизировать работу по развитию транспортного коридора «Север — Юг». Пока железнодорожный участок Решт — Астара не построен, по его словам, необходимо делать ставку на автомобильные, морские и мультимодальные перевозки.

При этом он отметил, что проблемы носят взаимный характер. «Подобные сложности существуют и у иранских компаний в России. Но, на мой взгляд, в России они чувствуют себя увереннее и более защищены», — заявил Антонов, подчеркнув необходимость ускоренного решения накопившихся вопросов на фоне текущей международной обстановки.

Товарооборот между Москвой и Тегераном растет, за 2024 год он прибавил 13%, а за первые три квартала 2025 года — еще 8%, сообщил президент Владимир Путин в декабре на встрече с лидером Ирана Масудом Пезешкианом.

Год назад Путин подчеркивал, что в торговле между двумя государствами необходимо больше «конкретных дел» и меньше бюрократии. Тогда стороны подписали Договор о стратегическом партнерстве.