Таджики и казахи потеснили украинцев

Миграционный приток в Россию из других стран в прошлом году снизился до минимума с 2005 года — 124,9 тыс. человек, следует из данных Росстата. По сравнению с 2017 годом миграционный прирост сократился на 41%, или 87 тыс. человек.
В результате впервые за последние десять лет миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль, и численность населения России сократилась на 93,5 тыс. человек.
- Количество прибывших в Россию в 2018 году уменьшилось на 4%, до 565,7 тыс. человек.
- Количество выбывших увеличилось на 17%, до 440,8 тыс. человек.
- Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья принял отрицательное значение впервые с 2006 года (минус 4199 человек).
Таджикистан обошел Украину
- Новым лидером среди стран-доноров впервые стал Таджикистан: миграционный приток из этой страны превысил 31 тыс. человек. Каждый четвертый легальный иммигрант в 2018 году прибывал в Россию из Таджикистана.
- На втором месте — Казахстан (+26,5 тыс. человек).
- Только на третьем месте — Украина (+14,8 тыс.). Приток из республики сократился по сравнению с 2017 годом более чем в три раза (с 47,7 тыс.). Украина была лидером по количеству мигрантов, прибывших в Россию, на протяжении четырех лет, с 2014 года.
Сокращение миграционного притока с Украины связано с исчерпанием потока вынужденных мигрантов из юго-восточных районов страны, объяснила РБК заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. По ее словам, украинские граждане изменили направление для миграции и предпочитают ехать в Европу, например в Польшу.
- По количеству мигрантов, находящихся в России, по-прежнему лидирует Узбекистан. По данным МВД, в 2018 году было поставлено на миграционный учет 4,5 млн граждан Узбекистана, а снято с учета — 3,25 млн (сальдо — 1,25 млн человек). На втором месте — граждане Таджикистана: поставлено на учет 2,33 млн человек, снято с учета — 1,53 млн (сальдо — почти 800 тыс. человек).
Миграция из легальной перетекает в нелегальную
Падение миграционного прироста в целом связано с тем, что Россия теряет свою привлекательность для мигрантов, объяснила Чудиновских. Очень сильно сократилась легальная трудовая миграция из-за роста цены патента на работу, которую устанавливают регионы.
«С 2015 года очень выросли стоимость оформления патента и размер ежемесячных выплат. Для оформления всего пакета документов нужно заплатить минимум 20 тыс. руб. и еще каждый месяц платить 4,5 тыс. руб.», — сказала РБК Чудиновских. Учитывая низкие зарплаты, многим трудовым мигрантам это не под силу, а власти не оказывают им поддержку в получении работы, жилья, не предоставляют социальные льготы. Это приводит к тому, что трудовые мигранты предпочитают работать в России нелегально. Росстат же фиксирует только мигрантов, имеющих юридический статус.
«Если регионы не изменят политику по выдавливанию денег из мигрантов, то нелегальная составляющая будет только нарастать», — заключила эксперт.
Изъяны учета
Миграционная статистика — одно из слабых мест Росстата, а методология существенно менялась в 2011 году, из-за чего сопоставлять данные до 2012 года и после затруднительно. С 2011 года в статистику помимо лиц с постоянной регистрацией были включены мигранты с временной регистрацией на срок девять месяцев и более. Изменение методологии привело к резкому росту входящей миграции.
В 2011 году в число выбывших стали автоматически попадать мигранты, у которых истек период временной регистрации (девять месяцев и более). Значительная часть таких мигрантов в реальности никуда не уезжает. То есть эмиграция из России, учитываемая в статистике, во многом виртуальная.
Северокорейские рабочие
Сальдо миграции с дальним зарубежьем впервые с 2006 года стало отрицательным: число выбывших (58,9 тыс. человек) превысило число прибывших (54,7 тыс.). Больше всего в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократился приток граждан из Северной Кореи (1786 против 6031 человек).
В сентябре 2017 года Совбез ООН запретил странам — членам организации выдавать разрешения на работу гражданам КНДР. В декабре того же года Совбез потребовал от членов ООН начать высылку северокорейских рабочих и завершить ее до конца 2019 года. В августе 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия выдала более 10 тыс. новых разрешений на работу для граждан Северной Кореи. В начале февраля глава Минтруда Максим Топилин заявил, что рабочие из КНДР покинут Россию до конца 2019 года.