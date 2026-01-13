Reuters узнал, где в Иране сохранился выход в интернет через Starlink

Фото: Elijah Nouvelage / Getty Images

Протестующие в Иране продолжают пользоваться системой спутникового интернета Starlink Илона Маска, несмотря на масштабную блокировку связи в стране, однако она доступна не на всей территории страны, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, сервис Маска продолжает работать в некоторых районах Ирана. В приграничных городах терминалы Starlink работают стабильно, рассказали трое пользователей Starlink в стране. Один из них, живущий в Западном Иране, заявил, что знает десятки пользователей Starlink и что в приграничных городах и поселках люди в значительной степени не пострадали от отключений.

Основатель NetBlocks Альп Токер подтвердил Reuters, наличие доступа к Starlink в стране, отметив, что качество связи в последнее время снизилось. Токер добавил, что масштабное отключение интернета, начавшееся в Иране 8 января, продолжается, при этом, по данным NetBlocks, доступ к интернету через стационарные и мобильные сети в стране составляет около 1% от обычного уровня.

Власти Ирана приняли решение отключить интернет по всей стране на фоне массовых акций протеста. Блокировка произошла 8 января. В NetBlocks заявили, что перед введением ограничений в Иране усилили меры цифровой цензуры, которые были направлены против протестов. В сервисе мониторинга сети считают, что блокировка интернета может серьезно ограничить возможности освещения событий «с земли» по мере распространения протестов.

На фоне масштабного отключения интернета администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать вариант с отправкой терминалов Starlink в Иран. Республиканец уже обсудил этот вопрос с бизнесменом Илоном Маском.

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года. На улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен.

Впоследствии протесты охватили десятки городов. По данным агентства Reuters, во время беспорядков погибли около 2 тыс. человек.

В начале января Трамп заявил о готовности США вмешаться в ситуацию, если протесты в Иране будут подавляться с помощью силы. Позднее американский президент пригрозил Ирану «сильным ударом» в случае убийства протестующих.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с обращением к нации. Он призвал граждан выходить на улицы, чтобы не дать радикалам исказить требование протестующих. МИД Ирана заявил, что массовые акции протеста в стране организовали США и Израиль. Советник иранского лидера Али Шамхани заверил, что Тегеран готов дать жесткий и немедленный ответ на любую агрессию.