Politico узнало о конфликте в ЕС из-за условий кредита Украине

Франция, Греция и Кипр настаивают, что Украина при покупке оружия на кредитные средства ЕС должна отдавать приоритет европейским компаниям. Германия и Нидерланды считают, что это наложит «чрезмерные ограничения» на Киев

Фото: Reuters

В Евросоюзе произошел внутренний конфликт из-за вопроса об использовании Украиной выделенного из бюджета ЕС кредита на €90 млрд. Франция настаивает, что приоритет при покупке оружия Киев должен отдавать европейским компаниям, в то время как большинство стран ЕС считают, что Украине нужно дать больше свободы, сообщило Politico.

В декабре 2025-го Евросоюз принял решение о финансировании Украины в 2026–2027 годах с помощью средств из общего бюджета объединения. Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнял, что речь идет о беспроцентном кредите. Президент Франции Эмманюэль Макрон уже тогда заявлял, что предпочтение при закупке оружия из выделенных средств Украина должна будет отдавать производителям из стран ЕС.

Politico отметило, что ЕС еще предстоит согласовать условия одобренного в декабре кредита. Еврокомиссия должна представить предложение 14 января. По данным источников издания, более двух третей от всей суммы финансирования хотят направить на покрытие военных расходов.

Вместе с Францией идею закупки Украиной исключительно европейского вооружения поддерживают Греция и Кипр, сообщили несколько дипломатических источников. Германия, Нидерланды и большинство других стран ЕС эту позицию не разделяют.

«Украине также срочно требуется оборудование, произведенное в третьих странах, в частности системы ПВО и перехватчики американского производства, боеприпасы и запасные части для F-16, а также средства для нанесения дальнобойных ударов», — сказано в письме правительства Нидерландов другим странам ЕС.

В этом же послании говорится, что европейский ОПК в текущий момент не может производить аналоги или делать это в установленные сроки.

Politico отметило, что многолетние споры о том, нужно ли включать США в программы оборонных закупок ЕС, лишь усилились на фоне угрозы Гренландии со стороны Штатов. Критики позиции Франции убеждены, что предлагаемые ограничения «наложат чрезмерные ограничения» на Украину.

Кроме того, Германия выступила с еще одним предложением — о предоставлении приоритетного права при закупке оружия компаниям из стран, которые оказали Украине наибольшую финансовую поддержку. Politico написало, что это было бы выгодно Берлину, так как ФРГ — один из крупнейших финансовых доноров Украины.