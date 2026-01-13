 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico узнало о конфликте в ЕС из-за условий кредита Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Франция, Греция и Кипр настаивают, что Украина при покупке оружия на кредитные средства ЕС должна отдавать приоритет европейским компаниям. Германия и Нидерланды считают, что это наложит «чрезмерные ограничения» на Киев
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Евросоюзе произошел внутренний конфликт из-за вопроса об использовании Украиной выделенного из бюджета ЕС кредита на €90 млрд. Франция настаивает, что приоритет при покупке оружия Киев должен отдавать европейским компаниям, в то время как большинство стран ЕС считают, что Украине нужно дать больше свободы, сообщило Politico.

В декабре 2025-го Евросоюз принял решение о финансировании Украины в 2026–2027 годах с помощью средств из общего бюджета объединения. Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнял, что речь идет о беспроцентном кредите. Президент Франции Эмманюэль Макрон уже тогда заявлял, что предпочтение при закупке оружия из выделенных средств Украина должна будет отдавать производителям из стран ЕС.

ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Политика
Антониу Кошта

Politico отметило, что ЕС еще предстоит согласовать условия одобренного в декабре кредита. Еврокомиссия должна представить предложение 14 января. По данным источников издания, более двух третей от всей суммы финансирования хотят направить на покрытие военных расходов.

Вместе с Францией идею закупки Украиной исключительно европейского вооружения поддерживают Греция и Кипр, сообщили несколько дипломатических источников. Германия, Нидерланды и большинство других стран ЕС эту позицию не разделяют.

«Украине также срочно требуется оборудование, произведенное в третьих странах, в частности системы ПВО и перехватчики американского производства, боеприпасы и запасные части для F-16, а также средства для нанесения дальнобойных ударов», — сказано в письме правительства Нидерландов другим странам ЕС.

В этом же послании говорится, что европейский ОПК в текущий момент не может производить аналоги или делать это в установленные сроки.

Politico отметило, что многолетние споры о том, нужно ли включать США в программы оборонных закупок ЕС, лишь усилились на фоне угрозы Гренландии со стороны Штатов. Критики позиции Франции убеждены, что предлагаемые ограничения «наложат чрезмерные ограничения» на Украину.

Кроме того, Германия выступила с еще одним предложением — о предоставлении приоритетного права при закупке оружия компаниям из стран, которые оказали Украине наибольшую финансовую поддержку. Politico написало, что это было бы выгодно Берлину, так как ФРГ — один из крупнейших финансовых доноров Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Евросоюз Франция Германия кредит конфликт Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
Politico узнало о подготовке ЕС плана на случай атаки США на Гренландию
Политика
Politico узнало, во сколько кредит Украине обойдется Евросоюзу
Политика
Eurasia Group предупредила Евросоюз о годе экзистенциального кризиса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:44
Объем запуска новых проектов жилья снизился в России на 12% за год Недвижимость, 15:37
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Reuters узнал, где в Иране сохранился выход в интернет через Starlink Политика, 15:25
Рада уволила Шмыгаля с поста министра обороны Политика, 15:22
Все роддома Кузбасса проверят после смерти младенцев в Новокузнецке Общество, 15:17
Рада уволила министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова Политика, 15:16
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Два нефтетанкера подверглись атаке в Черном море Политика, 15:16
Израиль обвинили в стрельбе из танков вблизи миротворцев в Ливане Политика, 15:15
Politico узнало о конфликте в ЕС из-за условий кредита Украине Политика, 15:13
Хакеры и мошенники похитили $4 млрд в криптовалютах в 2025 году Крипто, 15:11
Би-би-си попросит суд отклонить иск Трампа на $10 млрд из-за его победы Политика, 15:10
Умер бывший тренер нескольких российских футбольных клубов Спорт, 14:59
С организаторов марафонов Блиновской потребовали ₽90 млн «дивидендов» Общество, 14:59