Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
Во втором круге 18-летняя россиянка, первая сеяная, победила чешку Мари Боузкову, 45-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:1.
Следующей соперницей Андревой станет победитель пары Майя Джойнт (Австралия) — Айла Томлянович (Австралия).
Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету три титула WTA в одиночном разряде.
Турнир в Аделаиде с призовым фондом $1,2 млн завершится 17 января.
