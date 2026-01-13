Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Первая ракетка России разгромила чешку Мари Боузкову со счетом 6:3, 6:1

Мирра Андреева (Фото: Albert Perez / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге 18-летняя россиянка, первая сеяная, победила чешку Мари Боузкову, 45-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:1.

Следующей соперницей Андревой станет победитель пары Майя Джойнт (Австралия) — Айла Томлянович (Австралия).

Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету три титула WTA в одиночном разряде.

Турнир в Аделаиде с призовым фондом $1,2 млн завершится 17 января.