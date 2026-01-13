Сестра роженицы рассказала детали гибели младенца в роддоме Новокузнецка

Одна из рожениц поступила в роддом 2 декабря, в тот же день родилась недоношенная девочка. Ребенка положили в отделение интенсивной терапии с инфекцией, где она шла на поправку. 11 января семье сообщили о смерти младенца

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Один из младенцев умер в роддоме Новокузнецка спустя месяц после наблюдения, рассказала ТАСС Ксения Краева, сестра одной из пострадавших рожениц.

С ее слов, женщина поступила в больницу 2 декабря. Девочка родилась в 8:41 мск, она была недоношена.

«Положили в инкубатор, что сестра лежала там. Потом дочку подключили к аппарату, то есть к трубочке. Она там наблюдалась. Была инфекция, сказали. Все было нормально. Ребенок шел на поправку. Отменили антибиотики. Потом, перед Новым годом, вводится там карантин. То есть ее туда не пускают. Уже все по телефону, два раза в день — в 11 утра, в 7 вечера — туда они звонили, узнавали, все нормально. 11-го позвонили, сказали, что она умерла», — рассказала сестра роженицы.

С ее слов, в понедельник матери погибшего ребенка отказались выдать тело.

«Нам только сказали, что скоропостижно ушла, и больше ничего. Только сегодня тело заберем и увидим заключение вскрытия. Хотим найти и других пострадавших. Мы так это не оставим, будем писать вплоть до Бастрыкина», — рассказали родные новорожденной девочки NGS42.RU 13 января.

По словам двоюродной сестры роженицы, женщина попала в роддом 2 декабря внепланово и в тот же день родила недоношенную девочку, которую положили в отделение интенсивной терапии.

«Моя сестра кричала: «Подойдите, у меня потуги». Врач ей в ответ: «Че ты орешь, ты еще не рожаешь». Это не первые роды у моей сестры, она знает, что происходит. В итоге она стоя родила, а ребенка, который падал на пол, словила то ли уборщица, то ли кто», — сказали родственники.

В роддоме № 1 при НГКБ № 1 им. Курбатова в Новокузнецке с начала года скончались девять новорожденных. Как сообщили РБК в минздраве Кемеровской области, с 1 декабря по 11 января там было принято более 230 родов. В этот период 17 детей находились в крайне тяжелом состоянии (16 родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела), все с внутриутробной инфекцией, некоторые пребывали в отделении интенсивной терапии более 30 дней.

Девять новорожденных умерли, а четверо остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Еще четверых младенцев перевели в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Малаховского, сказали в ведомстве.

Роддом закрыли на карантин «из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией». Главврач городской клинической больницы № 1 Виталий Херасков отстранен от должности, сообщил губернатор региона Илья Середюк. По словам Хераскова, вирусную инфекцию в больнице не подтвердили, каждый случай сейчас рассматривают отдельно. Новорожденные «все непростые, с недоношенностью, каждый со своими заболеваниями», объяснил главврач.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям — ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Прокуратура и Росздравнадзор проводят проверки.

С 2024 года в новокузнецком роддоме было выявлено около 150 нарушений — в частности, сотрудники не обеспечивали пациентов средствами для обработки рук, рассказал источник NGS42 в силовых структурах.