Политика
0

Рада уволила Шмыгаля с поста министра обороны

Верховная рада уволила Дениса Шмыгаля с поста главы Минобороны Украины
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Thomas Imo / Photothek Media Lab / Global Look Press)

Верховная рада Украины уволила Дениса Шмыгаля с поста министра обороны, сообщает УНИАН. За его отставку проголосовали 265 народных депутатов.

Он возглавлял Минобороны около полугода — с 17 июля 2025 года.

3 января президент Владимир Зеленский предложил Шмыгалю должность первого вице-премьера и министра энергетики.

Парламент также проголосовал за увольнение Михаила Федорова с должностей первого вице-премьера и министра цифровой трансформации. Его отставку поддержали 270 народных депутатов. Федоров должен возглавить Минобороны вместо Шмыгаля. Эту должность ему предложил Зеленский. Как пояснил украинский лидер, Федоров «глубоко занимается вопросами по линии дронов», а также результативно работает со сферой цифровизации госуслуг и процессов.

На данный момент кандидатура нового министра цифровой трансформации еще не известна, отмечает УНИАН.

Кроме того, Рада поддержала отставку Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины 235 голосами. Новая кандидатура на этот пост еще не названа. По словам собеседников «РБК-Украина», президент решил сменить  главу спецслужбы из-за утраты доверия к Малюку.

Зеленский назначил нового замглавы СБУ и сменил руководство двух областей
Политика
Иван Рудницкий

Материал дополняется

