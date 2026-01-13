 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Reuters узнал о 2 тыс. погибших при протестах в Иране

Reuters: в ходе протестов в Иране погибли около 2 тыс. человек
Иранский чиновник сообщил Reuters о 2 тыс. убитых в ходе протестов и обвинил в их гибели «террористов». По данным правозащитников, жертвами протестов стали около 650 человек, включая примерно 130 силовиков
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В ходе протестов в Иране были убиты около двух тысяч человек, сообщил Reuters неназванный иранский чиновник. Он обвинил «террористов» в гибели мирных жителей и сотрудников служб безопасности.

Согласно последним подтвержденным данным правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), при подавлении протестов к 12 января погибли 646 человек, в том числе 133 сотрудника служб безопасности, арестованы более 10 тыс. участников акций.

Правозащитная организация Iran Human Rights сообщает о 648 погибших протестующих. При этом правозащитники отмечают, что, по неподтвержденным данным, число жертв беспорядков может превышать шесть тысяч.

Авиаудары, кибератаки и пропаганда: как США могут атаковать Иран
Радио
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Иранские власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи. Правозащитные организации отмечают, что это серьезно осложняет проверку информации об обстановке в стране.

Многие страны, в том числе США, призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран и покинуть страну. Ряд государств осудили иранское руководство за жесткое подавление протестов. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что удержание власти силой является признаком слабости руководства страны. «Я предполагаю, что сейчас мы наблюдаем и последние дни и недели этого режима», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп заявлял о готовности Вашингтона вмешаться в случае подавления протестов в Иране силой. Он не исключал в том числе военные удары, рассматриваются и другие варианты, в частности предоставление спутниковой связи Starlink. В ночь на 13 января президент США ввел 25-процентные пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном.

Тегеран обвиняет США и Израиль в организации протестов. При этом власти Ирана контактируют с американской стороной. Трамп допускал дипломатическое урегулирование.

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Политика
Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп

Полина Мартынова Полина Мартынова
Иран протесты погибшие
