Би-би-си попросит суд отклонить иск Трампа на $10 млрд из-за его победы
Британская радиовещательная корпорация BBC подаст ходатайство в суд в американском штате Флорида об отклонении иска президента США Дональда Трампа на $10 млрд, связанного с монтажом его речи, из‑за чего создавалось впечатление, что он призвал сторонников штурмовать здание Капитолия.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, переданные в суд.
Вещательная корпорация считает, что суд во Флориде не обладает юрисдикцией по этому делу, поскольку программа не транслировалась во Флориде, а также что президент не может доказать объем ущерба, так как все равно победил на выборах после выхода передачи в эфир.
Материал дополняется
