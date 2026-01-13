 Перейти к основному контенту
Умер бывший тренер нескольких российских футбольных клубов

Умер бывший тренер «Жальгириса», «Шинника» и сборной Литвы Зелькявичюс
Беньяминасу Зелькявичюсу был 81 год
Беньяминас Зелькявичюс
Беньяминас Зелькявичюс (Фото: Литовская футбольная федерация)

Бывший главный тренер «Жальгириса», сборной Литвы и нескольких российских клубов Беньяминас Зелькявичюс скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте Литовской футбольной федерации.

Причина его смерти не уточняется. «Литовская футбольная федерация выражает глубокие соболезнования родственникам покойного и всему футбольному сообществу», — говорится в сообщении.

В качестве футболиста Зелькявичюс почти все карьеру провел в «Жальгирисе», забил 50 голов в 331 матче.

После завершения карьеры он стал тренером. Много лет он работал в «Жальгирисе», в 1982-м вывел его в высшую лигу чемпионата СССР, а в 1987-м взял бронзу чемпионата СССР.

Также Зелькявичюс работал в венской «Аустрии» и волгоградском «Роторе», тренировал сборную Литвы, «КАМАЗ», «Шинник», «Балтику», «Луч-Энергию» и «Металлург» (Лиепая).

С 2015 года он был председателем Совета литовских футбольных тренеров, с 2020-го — почетным президентом Литовской футбольной федерации.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

