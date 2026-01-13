Все роддома Кузбасса проверят после смерти младенцев в Новокузнецке

Губернатор Илья Середюк дал такое указание главе регионального минздрава. Также он рассказал, что завтра в Кемеровскую область приедут федеральные специалисты для оценки работы службы родовспоможения

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Все родильные дома и перинатальные центры Кузбасса проверят на готовность «к самым сложным случаям» после смерти девяти младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка, сообщил в телеграм-канале губернатор Илья Середюк.

Глава региона поставил такую задачу министру здравоохранения Кемеровской области Андрею Тарасову. Кроме того, 14 января в Кузбасс прибудет группа федеральных специалистов для оценки работы службы родовспоможения.

«Завтра в Кузбасс прибудет группа федеральных специалистов для оценки работы службы родовспоможения. Потеря ребенка — невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась», — написал он.

Девять новорожденных скончались в акушерском стационаре № 1 НГКБ № 1 имени Курбатова с начала 2026 года. Роддом прекратил прием рожениц и был закрыт на карантин «из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией».

Главврача ГКБ №1 отстранили от должности на время проверки, сообщал губернатор. СК по факту смерти детей завел уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Прокуратура и Росздравнадзор проводят проверки.

В минздраве Кемеровской области подтвердили РБК, что девять новорожденных умерли, четверо остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. В целом с 1 декабря по 11 января в акушерском стационаре №1 приняли более 230 родов. 17 детей в этот период находились в крайне тяжелом состоянии, у всех была внутриутробная инфекция, при этом некоторые пребывали в отделении интенсивной терапии более 30 дней. При этом 16 детей родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела.