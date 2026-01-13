 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Все роддома Кузбасса проверят после смерти младенцев в Новокузнецке

Губернатор Илья Середюк дал такое указание главе регионального минздрава. Также он рассказал, что завтра в Кемеровскую область приедут федеральные специалисты для оценки работы службы родовспоможения
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Все родильные дома и перинатальные центры Кузбасса проверят на готовность «к самым сложным случаям» после смерти девяти младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка, сообщил в телеграм-канале губернатор Илья Середюк.

Глава региона поставил такую задачу министру здравоохранения Кемеровской области Андрею Тарасову. Кроме того, 14 января в Кузбасс прибудет группа федеральных специалистов для оценки работы службы родовспоможения.

«Завтра в Кузбасс прибудет группа федеральных специалистов для оценки работы службы родовспоможения. Потеря ребенка — невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась», — написал он.

Роддом в Новокузнецке, где погибли 9 младенцев. Видео
Общество

Девять новорожденных скончались в акушерском стационаре № 1 НГКБ № 1 имени Курбатова с начала 2026 года. Роддом прекратил прием рожениц и был закрыт на карантин «из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией».

Главврача ГКБ №1 отстранили от должности на время проверки, сообщал губернатор. СК по факту смерти детей завел уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Прокуратура и Росздравнадзор проводят проверки.

Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка. Главное
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В минздраве Кемеровской области подтвердили РБК, что девять новорожденных умерли, четверо остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. В целом с 1 декабря по 11 января в акушерском стационаре №1 приняли более 230 родов. 17 детей в этот период находились в крайне тяжелом состоянии, у всех была внутриутробная инфекция, при этом некоторые пребывали в отделении интенсивной терапии более 30 дней. При этом 16 детей родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Романов Илья
Кузбасс Новокузнецк роддом новорожденные
Материалы по теме
Главврач больницы в Новокузнецке прокомментировал свое отстранение
Общество
Как выглядит роддом в Новокузнецке, где погибли младенцы. Фото
Общество
Мурашко после гибели младенцев направил в Кузбасс специалистов из Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:44
Объем запуска новых проектов жилья снизился в России на 12% за год Недвижимость, 15:37
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Reuters узнал, где в Иране сохранился выход в интернет через Starlink Политика, 15:25
Рада уволила Шмыгаля с поста министра обороны Политика, 15:22
Все роддома Кузбасса проверят после смерти младенцев в Новокузнецке Общество, 15:17
Рада уволила министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова Политика, 15:16
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Два нефтетанкера подверглись атаке в Черном море Политика, 15:16
Израиль обвинили в стрельбе из танков вблизи миротворцев в Ливане Политика, 15:15
Politico узнало о конфликте в ЕС из-за условий кредита Украине Политика, 15:13
Хакеры и мошенники похитили $4 млрд в криптовалютах в 2025 году Крипто, 15:11
Би-би-си попросит суд отклонить иск Трампа на $10 млрд из-за его победы Политика, 15:10
Умер бывший тренер нескольких российских футбольных клубов Спорт, 14:59
С организаторов марафонов Блиновской потребовали ₽90 млн «дивидендов» Общество, 14:59