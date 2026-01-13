Россиянка упустила два матчбола и вылетела с турнира в Аделаиде

Калинская упустила два матчбола и проиграла канадке Мбоко на турнире в Аделаиде

Анна Калинская (Фото: Bradley Kanaris / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге 27-летняя россиянка уступила канадке Виктории Мбоко, 17-й ракетке мира, со счетом 2:6, 6:3, 6:7 (6:8).

В третьем сете россиянка отыгралась со счета 3:5, а затем не реализовала два матчбола при счете 6:5 на своей подаче и на тай-брайке.

В 1/4 финала Мбоко сыграет против чешки Терезы Валентовой или американки Мэдисон Киз.

Калинская занимает 33-е место в мировом рейтинге (шестая из россиянок), на ее счету нет титулов WTA.

Турнир в Аделаиде с призовым фондом $1,2 млн завершится 17 января.