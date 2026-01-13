 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 2,15 x 2,8 2 4,1 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,17 x 3,05 2 3,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Россиянка упустила два матчбола и вылетела с турнира в Аделаиде

Калинская упустила два матчбола и проиграла канадке Мбоко на турнире в Аделаиде
Анна Калинская проиграла во втором круге канадке Виктории Мбоко
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Bradley Kanaris / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге 27-летняя россиянка уступила канадке Виктории Мбоко, 17-й ракетке мира, со счетом 2:6, 6:3, 6:7 (6:8).

В третьем сете россиянка отыгралась со счета 3:5, а затем не реализовала два матчбола при счете 6:5 на своей подаче и на тай-брайке.

В 1/4 финала Мбоко сыграет против чешки Терезы Валентовой или американки Мэдисон Киз.

Калинская занимает 33-е место в мировом рейтинге (шестая из россиянок), на ее счету нет титулов WTA.

Турнир в Аделаиде с призовым фондом $1,2 млн завершится 17 января.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Анна Калинская
Материалы по теме
WTA второй раз подряд признала Соболенко теннисисткой года
Спорт
Организаторы Australian Open указали гражданство российских теннисисток
Спорт
Российский теннисист сменил спортивное гражданство
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:44
Объем запуска новых проектов жилья снизился в России на 12% за год Недвижимость, 15:37
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Reuters узнал, где в Иране сохранился выход в интернет через Starlink Политика, 15:25
Рада уволила Шмыгаля с поста министра обороны Политика, 15:22
Все роддома Кузбасса проверят после смерти младенцев в Новокузнецке Общество, 15:17
Рада уволила министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова Политика, 15:16
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Два нефтетанкера подверглись атаке в Черном море Политика, 15:16
Израиль обвинили в стрельбе из танков вблизи миротворцев в Ливане Политика, 15:15
Politico узнало о конфликте в ЕС из-за условий кредита Украине Политика, 15:13
Хакеры и мошенники похитили $4 млрд в криптовалютах в 2025 году Крипто, 15:11
Би-би-си попросит суд отклонить иск Трампа на $10 млрд из-за его победы Политика, 15:10
Умер бывший тренер нескольких российских футбольных клубов Спорт, 14:59
С организаторов марафонов Блиновской потребовали ₽90 млн «дивидендов» Общество, 14:59