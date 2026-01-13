Два нефтетанкера подверглись атаке в Черном море
Два нефтяных танкера — «Дельта Хармони» и «Матильда» — подверглись атаке рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщают Bloomberg и «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Суда должны были загрузить казахстанскую нефть, перед атакой они отошли от терминала, ожидая в очереди на получение груза, уточнил Bloomberg.
По сведениям «РИА Новости», суда «получили повреждения грузового оборудования в результате атаки украинских беспилотников, но они не лишены плавучести». Их зафрахтовали консорциумы «Тенгизшевройл» (ТШО) и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (КПО).
В «Казмунайгазе» в свою очередь подтвердили, что танкер «Матильда», зафрахтованный казахстанской компанией, подвергся атаке беспилотника близ объекта КТК. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения, пострадавших среди экипажа нет, сказано в публикации. По предварительной оценке, судно остается мореходным, серьезных конструктивных повреждений нет. Его загрузка была запланирована на 18 января.
Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.
Как пишет Bloomberg, эти атаки могут еще больше нарушить погрузку на верфи КТК, где отгрузка и так резко сократились из-за суровой зимней погоды и повреждения причала в результате удара беспилотника в ноябре прошлого года. Если в 2025 году через терминал экспортировалось до 1,7 млн баррелей нефти в день, но в январе 2026-го объемы сократились почти вдвое — до 800-900 тыс. баррелей в день.
В ноябре 2025 года морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском подвергся серии атак беспилотников. В результате ударов был поврежден один из выносных причалов и некоторое время нефть пришлось отгружать только с одного устройства. В Кремле это назвали вопиющим случаем, «потому что речь идет об объекте международного значения и с международным участием».
Минэнерго Казахстана также сочло недопустимой атаку на «сугубо гражданские объекты критической инфраструктуры» и заявило о прямых рисках для глобальной энергетической безопасности. МИД Казахстана, в свою очередь, выразил протест и заявил, что она наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева.
Украина 1 декабря признала причастность к атакам. Однако там заявили, что действовали в рамках «самообороны». Украинский посол в Казахстане Виктор Майко отмечал, что атаки на КТК гарантированно закончатся после завершения военного конфликта между Россией и Украиной.
В январе Генеральная прокуратура Казахстана начала расследование в связи с появлением одобрительных постов в соцсетях по поводу атак ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Дело возбуждено по статье о разжигании национальной розни.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы