Два нефтетанкера подверглись атаке в Черном море

Фото: Mayy Contributor / Shutterstock

Два нефтяных танкера — «Дельта Хармони» и «Матильда» — подверглись атаке рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщают Bloomberg и «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Суда должны были загрузить казахстанскую нефть, перед атакой они отошли от терминала, ожидая в очереди на получение груза, уточнил Bloomberg.

По сведениям «РИА Новости», суда «получили повреждения грузового оборудования в результате атаки украинских беспилотников, но они не лишены плавучести». Их зафрахтовали консорциумы «Тенгизшевройл» (ТШО) и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (КПО).

В «Казмунайгазе» в свою очередь подтвердили, что танкер «Матильда», зафрахтованный казахстанской компанией, подвергся атаке беспилотника близ объекта КТК. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения, пострадавших среди экипажа нет, сказано в публикации. По предварительной оценке, судно остается мореходным, серьезных конструктивных повреждений нет. Его загрузка была запланирована на 18 января.

Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.

Как пишет Bloomberg, эти атаки могут еще больше нарушить погрузку на верфи КТК, где отгрузка и так резко сократились из-за суровой зимней погоды и повреждения причала в результате удара беспилотника в ноябре прошлого года. Если в 2025 году через терминал экспортировалось до 1,7 млн баррелей нефти в день, но в январе 2026-го объемы сократились почти вдвое — до 800-900 тыс. баррелей в день.

В ноябре 2025 года морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском подвергся серии атак беспилотников. В результате ударов был поврежден один из выносных причалов и некоторое время нефть пришлось отгружать только с одного устройства. В Кремле это назвали вопиющим случаем, «потому что речь идет об объекте международного значения и с международным участием».

Минэнерго Казахстана также сочло недопустимой атаку на «сугубо гражданские объекты критической инфраструктуры» и заявило о прямых рисках для глобальной энергетической безопасности. МИД Казахстана, в свою очередь, выразил протест и заявил, что она наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева.

Украина 1 декабря признала причастность к атакам. Однако там заявили, что действовали в рамках «самообороны». Украинский посол в Казахстане Виктор Майко отмечал, что атаки на КТК гарантированно закончатся после завершения военного конфликта между Россией и Украиной.

В январе Генеральная прокуратура Казахстана начала расследование в связи с появлением одобрительных постов в соцсетях по поводу атак ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Дело возбуждено по статье о разжигании национальной розни.