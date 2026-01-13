 Перейти к основному контенту
0

Рада уволила министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова

Михаил&nbsp;Федоров
Михаил Федоров (Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Верховная рада во время пленарного заседания проголосовала за отставку вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сообщают «Страна» и «Украинская правда».

Федоров возглавлял Минцифры Украины более шести лет — с августа 2019-го. Накануне профильный комитет парламента поддержал его отставку.

Позже состоится голосование за возможное назначение его министром обороны Украины — сегодня эту должность освободил Денис Шмыгаль. Как пишет «Суспiльне», Шмыгаль может быть назначен министром энергетики и первым вице-премьером.

Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке еще на прошлой неделе, сообщил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

В начале января президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить Министерство обороны, а Шмыгалю возглавить другое направление, какое — изначально не уточнил. «Не менее важное для нашей устойчивости», — отметил украинский лидер.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Лежепекова
Денис Шмыгаль Верховная рада Украины кадровые перестановки Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
