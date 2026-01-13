С организаторов марафонов Блиновской потребовали ₽90 млн «дивидендов»
Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина направила в Арбитражный суд Москвы три заявления об оспаривании сделанных блогером платежей и потребовала вернуть в конкурсную массу 90 млн руб., сообщили РБК два источника, знакомые с содержанием заявлений.
Заявления поданы к генеральным директорам двух компаний, «Ригель» и «Бетельгейзе», Дарье Бондаренко и Наталье Вдовиной, а также к индивидуальному предпринимателю Роману Миняеву.
С Дарьи Бондаренко Ознобихина просит взыскать выплаченные ей Блиновской 35 млн руб., с Натальи Вдовиной — 45 млн руб., с Романа Миняева — 10 млн руб. Денежные средства переводились под видом выплаты дивидендов, указано в заявлениях. Указанные лица, как пишет Ознобихина, были частью организованной Еленой Блиновской схемы по дроблению бизнеса. Факт создания такой схемы был установлен следствием и судом. По указанию Блиновской они регистрировали компании для проведения организованных блогером «марафонов желаний», получали денежные вознаграждения, но фактически деятельность, способную обосновать регулярные выплаты, не вели.
Заявления поданы в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», который позволяет финансовому управляющему подавать в арбитражный суд от имени гражданина заявления о признании недействительными сделок. По мнению Ознобихиной, платежи были цепочкой притворных сделок, носящих безвозмездный характер и направленных на безосновательный вывод денежных средств в пользу Блиновской.
Всего в ходе следствия налоговым органом было выявлено 18 компаний и три индивидуальных предпринимателя, участвовавших в схеме по дроблению бизнеса.
РБК обратился за комментарием к адвокату блогера Наталье Сальниковой.
3 марта 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. Суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), а также двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей). Также по иску прокуратуры суд взыскал с Блиновской 587 млн руб. в пользу государства.
Следствие установило, что в период с 2019 по 2021 год организатор онлайн-курсов и марафонов уклонилась от уплаты более 900 млн руб. налогов, большая часть из этих денежных средств (716 млн руб.) была легализована при посредничестве мужа Блиновской Алексея. С учетом пеней сумма долга составила 1,4 млрд руб.
13 октября Московский городской суд смягчил Блиновской наказание, сократив срок лишения свободы с пяти до четырех с половиной лет, а назначенный ранее штраф — с 1 млн руб. до 950 тыс. руб.
Блиновская отбывает наказание в женской исправительной колонии № 1 во Владимирской области.
