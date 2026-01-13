Израиль обвинили в стрельбе из танков вблизи миротворцев в Ливане

Фото: Amir Levy / Getty Images

Израильские танки открыли огонь вблизи патруля испанских миротворцев ООН (UNIFIL) на юге Ливана, не причинив им вреда, сообщает сайт Временных сил ООН в Ливане.

Израиль воюет с «Хезболлой», которая базируется на юге Ливана. В 2006 году была принята резолюция 1701, целью которой является прекращение боевых действий между «Хезболлой» и Израилем. Согласно резолюции миротворцы ООН обязаны следить за режимом прекращения боевых действий, стороны обязаны уважать временную линию вывода войск («голубая линия»).

Миротворцы UNIFIL увидели, как два танка «Меркава» выдвинулись с позиции Армии обороны Израиля (IDF) и продвинулись дальше вглубь Ливана, выйдя за пределы зоны безопасности. Миротворцы потребовали, чтобы танки вернулись на места.

Спустя некоторое время один из танков выстрелил три раза, в результате чего примерно в 150 м от миротворцев разорвались два снаряда. Когда миротворцы отошли на безопасное расстояние, танки продолжали непрерывно сопровождать их лазерным прицелом, говорится в сообщении UNIFIL. Танки покинули район примерно через полчаса, никто не пострадал.

Миссия подчеркивает, что ЦАХАЛ была предупреждена о деятельности миротворцев в упомянутых районах в рамках проведения патрулей в чувствительных зонах вблизи «голубой линии».

Это не первый случай давления на испанские «голубые каски». Предыдущие подобные инциденты с участием миротворцев UNIFIL происходили, например, 10 и 27 декабря, в ноябре взрыв прогремел всего в пяти метрах от миротворцев, тогда тоже никто не пострадал.

В ООН заявили об озабоченности в связи с участившимися подобными действиями Израиля. Агрессия подрывает резолюцию 1701 по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном, говорится в сообщении миссии.

Мандат UNIFIL планируется завершить к концу 2026 года, несмотря на то что ливанская армия пока не получила полный контроль над югом страны, пишет El Pais.