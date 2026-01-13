 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт⁠,
0

Израиль обвинили в стрельбе из танков вблизи миротворцев в Ливане

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Израильские танки открыли огонь вблизи патруля испанских миротворцев ООН (UNIFIL) на юге Ливана, не причинив им вреда, сообщает сайт Временных сил ООН в Ливане.

Израиль воюет с «Хезболлой», которая базируется на юге Ливана. В 2006 году была принята резолюция 1701, целью которой является прекращение боевых действий между «Хезболлой» и Израилем. Согласно резолюции миротворцы ООН обязаны следить за режимом прекращения боевых действий, стороны обязаны уважать временную линию вывода войск («голубая линия»).

Миротворцы UNIFIL увидели, как два танка «Меркава» выдвинулись с позиции Армии обороны Израиля (IDF) и продвинулись дальше вглубь Ливана, выйдя за пределы зоны безопасности. Миротворцы потребовали, чтобы танки вернулись на места.

Спустя некоторое время один из танков выстрелил три раза, в результате чего примерно в 150 м от миротворцев разорвались два снаряда. Когда миротворцы отошли на безопасное расстояние, танки продолжали непрерывно сопровождать их лазерным прицелом, говорится в сообщении UNIFIL. Танки покинули район примерно через полчаса, никто не пострадал.

Миссия подчеркивает, что ЦАХАЛ была предупреждена о деятельности миротворцев в упомянутых районах в рамках проведения патрулей в чувствительных зонах вблизи «голубой линии».

Миротворцы ООН сообщили, что их позиции в Ливане обстрелял танк Израиля
Политика
Фото:Ayal Margolin / JINI / Global Look Press

Это не первый случай давления на испанские «голубые каски». Предыдущие подобные инциденты с участием миротворцев UNIFIL происходили, например, 10 и 27 декабря, в ноябре взрыв прогремел всего в пяти метрах от миротворцев, тогда тоже никто не пострадал.

В ООН заявили об озабоченности в связи с участившимися подобными действиями Израиля. Агрессия подрывает резолюцию 1701 по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном, говорится в сообщении миссии.

Мандат UNIFIL планируется завершить к концу 2026 года, несмотря на то что ливанская армия пока не получила полный контроль над югом страны, пишет El Pais.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Израиль миротворцы Ливан
Материалы по теме
ЦАХАЛ нанесла удар по позициям «Хезболлы» на юге Ливана
Политика
Израиль нанес удары по военным объектам в Ливане
Политика
Израиль нанес новый удар по Ливану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:44
Объем запуска новых проектов жилья снизился в России на 12% за год Недвижимость, 15:37
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Reuters узнал, где в Иране сохранился выход в интернет через Starlink Политика, 15:25
Рада уволила Шмыгаля с поста министра обороны Политика, 15:22
Все роддома Кузбасса проверят после смерти младенцев в Новокузнецке Общество, 15:17
Рада уволила министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова Политика, 15:16
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Два нефтетанкера подверглись атаке в Черном море Политика, 15:16
Израиль обвинили в стрельбе из танков вблизи миротворцев в Ливане Политика, 15:15
Politico узнало о конфликте в ЕС из-за условий кредита Украине Политика, 15:13
Хакеры и мошенники похитили $4 млрд в криптовалютах в 2025 году Крипто, 15:11
Би-би-си попросит суд отклонить иск Трампа на $10 млрд из-за его победы Политика, 15:10
Умер бывший тренер нескольких российских футбольных клубов Спорт, 14:59
С организаторов марафонов Блиновской потребовали ₽90 млн «дивидендов» Общество, 14:59