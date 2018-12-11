ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,01 66,13 EUR Нал. 76,16 75,24 USD Бирж. 66,56 -0,08 EUR Бирж. 75,64 -0,03 USD ЦБ. 66,24 -0,68 EUR ЦБ. 75,71 -0,37 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3503,90 -98,50 IMOEX 2385,06 -0,49% RTSI 1128,82 -0,68% Brent 59,71 -2,39% DJIA 24423,26 +0,14% Nasdaq 7020,52 +0,74%
Самопровозглашенные выборы привели к санкциям
Лента новостей
Когда подорожает биткоин: курс опустился ниже $3,5 тыс. 10:51, Крипто Цивилев вылетел с продуктами к отшельнице Агафье Лыковой 10:38, Общество Как прошла церемония вручения нобелевских премий 10:27, Фотогалерея  Имитация тунца: как искусственная рыба вытесняет натуральную 10:19, Потребрынок  АвтоВАЗ отозвал более 41 тыс. автомобилей Lada Vesta 10:13, Общество Турция начала строительство базы военного флота на Черном море 10:09, Политика Продолжение следует: что показало решение КС по делу о границе 09:57, Мнение Рада опубликовала закон о прекращении договора о дружбе с Россией 09:54, Политика Ставка на приставку: как 2 москвича сделали привод для инвалидных колясок 09:50, Свое дело 9 способов навести порядок в мыслях и на рабочем месте 09:44, РБК, Jardin и Greenfield Скидки, бонусы и новые цены: когда выгоднее всего покупать машину 09:41, Авто Сбой произошел на двух линиях московского метро 09:33, Общество CNN сообщил об опасениях Трампа по поводу импичмента 09:28, Политика Компания миллиардера Клячина купила производителя сырков «Дружба» 09:21, Бизнес FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка 09:13, Финансы Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 08:57, РБК и EXMO Восходящий тренд: кто застраивает Москву небоскребами 08:52, Недвижимость Муж финдиректора Huawei предложил за нее залог в $11 млн 08:37, Общество Абдулатипов написал письма в защиту арестованных чиновников и Магомедова 08:30, Политика «ИрАэро» пообещала вывезти всех застрявших в Китае туристов до 15 декабря 08:18, Общество ЕС определил главных распространителей пиратского контента в России 08:05, Общество Битва дизайнеров: как совместить в одном интерьере прошлое и настоящее 08:00, РБК и Whirlpool В Москве из-за гололеда посоветовали пользоваться городским транспортом 07:46, Общество МЧС закроет свой институт во главе с актером Бурляевым 07:31, Общество Помпео назвал отправку Ту-160 в Венесуэлу «разбазариванием госсредств» 07:02, Политика Газовый гигант EQT разделился надвое: что будет с акциями обеих компаний 07:01, Quote Эксперты оценили шансы на второе за год повышение ключевой ставки ЦБ 07:00, Финансы Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 06:55, РБК и Huawei
Газета
Самопровозглашенные выборы привели к санкциям
Газета № 218 (2942) (1112) Политика, 10 дек, 14:26
0
Самопровозглашенные выборы привели к санкциям
Европа ввела ограничения против должностных лиц ЛНР и ДНР
Министры иностранных дел Европейского союза ввели санкции против организаторов выборов в самопровозглашенных ДНР И ЛНР. Предложение Украины о введении санкций за инцидент в Керченском проливе поддержки в Совете ЕС не получило
Леонид Пасечник (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Кто еще попал в санкционный список

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза на заседании Совета ЕС постановили ввести санкции в отношении лиц, причастных к организации и проведению выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

В санкционный список лиц, которых ЕС считает угрозой территориальной целостности и суверенитету Украины, добавлены девять человек, в том числе победивший на выборах главы ЛНР Леонид Пасечник. Ранее он был включен в санкционный список США.

Под санкциями также оказались главы Центральных избирательных комиссий ДНР и ЛНР Ольга Позднякова и Елена Кравченко, соответственно, их заместители и секретари Алексей Найденко, Владимир Высоцкий, Максим Свидченко и Екатерина Терещенко, а также руководители законодательных органов (народных советов) двух республик Владимир Бидёвка и Денис Мирошниченко.

Нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин и некоторые другие должностные лица самопровозглашенных республик были включены в американские и европейские санкционные списки еще в 2014 году.

Пять лет санкций против России. Главное
Политика

В соответствии с решением Совета ЕС ​ попавшим под санкции запрещается въезд на территорию Евросоюза, их активы в юрисдикции входящих в ЕС государств подлежат заморозке.

5 декабря решение о введении «выборных» санкций было согласовано на заседании Комитета постоянных представителей государств (COREPER), куда входят постпреды государств ЕС.

Практический смысл этих действий равен нулю, заявил РБК близкий к Кремлю политолог Вадим Самодуров. «Администрация республик априори невъездная в ЕС, а если въездная, то только по документам на другие имена и только сотрудничая с украинскими или ​западными спецслужбами. Реакция республиканских чиновников на эти санкции также отсутствует — это никак не затрагивает их практические интересы», — отмечает эксперт.

Самодуров обратил внимание на то, что в санкционный список не вошли российские чиновники. Таким образом Евросоюз признает руководство самопровозглашенных республик хоть и незаконным, но отдельным от России субъектом, заключил собеседник РБК. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов назвал расширение Евросоюзом санкционного списка рутинным шагом. «Это демонстрация несогласия с тем, что Брюссель считает нарушением Минских соглашения, но нового ничего эти санкции в себе не несут», — пояснил он в разговоре с РБК.

Как прошли выборы в Донбассе

Летом в республиках и Москве планировали отложить запланированные на осень выборы, сообщали источники РБК. Они объясняли возможную отмену выборов в самопровозглашенных республиках тем, что это может сорвать продление властями Украины действия закона об особом статусе Донбасса, а также привести к новым санкциям и рискам для минских переговоров. Но после гибели главы ДНР Александра Захарченко 31 августа в республиках и Москве вернулись к плану провести выборы глав регионов и парламентов.

В итоге выборы прошли 11 ноября. В ДНР победу одержал поддержанный Москвой Денис Пушилин, до войны являвшийся функционером украинского отделения финансовой пирамиды МММ. Он стал врио главы республики в сентябре, после смерти Захарченко. До этого Пушилин возглавлял народный совет ДНР и представлял самопровозглашенную республику на переговорах в Минске. В ЛНР победил сменивший Игоря Плотницкого по итогам переворота Леонид Пасечник, прежде глава министерства госбезопасности. Большинство мест в парламентах самопровозглашенных республик по результатам выборов получили возглавляемые Пушилиным и Пасечником партии «Донецкая республика» и «Мир Луганщине».

В Кремле с пониманием отнеслись к выборам в Донбассе, 12 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный Киев и мировое сообщество итоги выборов в ДНР и ЛНР не признали, президент Украины Петр Порошенко назвал их фейковыми, а первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призвала усилить санкции против России за организацию псевдовыборов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с Порошенко осудили кампании в ЛНР и ДНР. В совместном заявлении руководителей государств говорилось, что прошедшие в Донбассе выборы нелегитимны и подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.

К осуждению присоединились США с обещаниями новых санкций для России. О них предупреждала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, указавшая, что республики следует распустить, так как им нет места в рамках минских соглашений. В преддверии выборов в Донбассе в американский санкционный список были включены три новых физлица и девять организаций в связи с конфликтом на востоке Украины и российской «попыткой интегрировать Крымский регион».

Последуют ли новые санкции

Приглашенный на саммит в Брюссель министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал ввести санкции против России за инцидент в Керченском проливе 25 ноября. Тогда российская береговая охрана задержала три судна Военно-морского флота Украины и их экипажи. После инцидента в ЕС призвали освободить моряков, а несколько европейских стран выступили с призывом наказать Россию санкциями. Однако в понедельник министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль констатировала, что в ЕС пока не рассматривают введение новых ограничений против Москвы.

Не поддержала новые рестрикции против России и Германия. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в пятницу, 7 декабря, говорил, что такой шаг был бы неправильным и в ЕС нет консенсуса относительно дополнительных санкций. В начале декабря Германия и Франция предложили выступить посредниками между Россией и Украиной, чтобы урегулировать конфликт вокруг Азовского моря. Встреча в рамках «нормандского формата» должна пройти на этой неделе, сообщает Deutsche Welle.

Не поддерживает усиление санкций и Франция. Об этом в беседе с РБК рассказала член президентской партии «Вперед, Республика!», председатель франко-российской группы дружбы в нижней палате французского парламента Каролин Жанвье. Она подчеркнула, что в настоящее время стороны должны фокусироваться на поисках мирного решения и избегать эскалации. Чтобы добиться устойчивого разрешения конфликта, она призвала Россию освободить украинских моряков и разрешить украинским судам беспрепятственно пользоваться акваторией Азовского моря.

В течение последних месяцев Киев настаивает, что Москва препятствует свободному передвижению украинских судов по Азовскому морю, задерживая их для незаконных проверок. Россия претензии Киева отвергает. Задержание украинских моряков Москва объясняет следствием провокации, которую организовало руководство Украины для повышения рейтинга Петра Порошенко перед президентскими выборами, запланированными на весну 2019 года.

До сих пор ЕС вводила против России санкции в рамках двух пакетов ограничений: один касался присоединения Крыма, другой — событий на востоке Украины. Введение «азовского пакета» стало бы важным символическим шагом, отмечал ранее в беседе с РБК заместитель директора аналитического центра «Обсерво» Игорь Деланоэ. Евросоюз в отличие от США избегал эскалации в контексте отношений с Россией, и новый паке​​т ограничений привел был к некоторой консолидации позиций по санкциям Брюсселя и Вашингтона, пояснял Деланоэ.

В Европе без энтузиазма восприняли поведение Порошенко после инцидента, на сегодня в ЕС нет острого желания менять существующую санкционную парадигму, резюмировал Лукьянов.

Авторы: Евгений Калюков, Владимир Дергачев, Евгений Пудовкин.
Теги: ДНР и ЛНР , Петр Порошенко , Санкции , Евросоюз , Госдеп США , Денис Пушилин , Леонид Пасечник ...
Материалы по теме
ЦИК ДНР объявила Пушилина избранным главой республики Политика
Кто заменит Леонида Кучму на переговорах о Донбассе Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter