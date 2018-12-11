Самопровозглашенные выборы привели к санкциям

Европа ввела ограничения против должностных лиц ЛНР и ДНР

Министры иностранных дел Европейского союза ввели санкции против организаторов выборов в самопровозглашенных ДНР И ЛНР. Предложение Украины о введении санкций за инцидент в Керченском проливе поддержки в Совете ЕС не получило

Леонид Пасечник (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Кто еще попал в санкционный список

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза на заседании Совета ЕС постановили ввести санкции в отношении лиц, причастных к организации и проведению выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

В санкционный список лиц, которых ЕС считает угрозой территориальной целостности и суверенитету Украины, добавлены девять человек, в том числе победивший на выборах главы ЛНР Леонид Пасечник. Ранее он был включен в санкционный список США.

Под санкциями также оказались главы Центральных избирательных комиссий ДНР и ЛНР Ольга Позднякова и Елена Кравченко, соответственно, их заместители и секретари Алексей Найденко, Владимир Высоцкий, Максим Свидченко и Екатерина Терещенко, а также руководители законодательных органов (народных советов) двух республик Владимир Бидёвка и Денис Мирошниченко.

Нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин и некоторые другие должностные лица самопровозглашенных республик были включены в американские и европейские санкционные списки еще в 2014 году.

В соответствии с решением Совета ЕС ​ попавшим под санкции запрещается въезд на территорию Евросоюза, их активы в юрисдикции входящих в ЕС государств подлежат заморозке.

5 декабря решение о введении «выборных» санкций было согласовано на заседании Комитета постоянных представителей государств (COREPER), куда входят постпреды государств ЕС.

Практический смысл этих действий равен нулю, заявил РБК близкий к Кремлю политолог Вадим Самодуров. «Администрация республик априори невъездная в ЕС, а если въездная, то только по документам на другие имена и только сотрудничая с украинскими или ​западными спецслужбами. Реакция республиканских чиновников на эти санкции также отсутствует — это никак не затрагивает их практические интересы», — отмечает эксперт.

Самодуров обратил внимание на то, что в санкционный список не вошли российские чиновники. Таким образом Евросоюз признает руководство самопровозглашенных республик хоть и незаконным, но отдельным от России субъектом, заключил собеседник РБК. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов назвал расширение Евросоюзом санкционного списка рутинным шагом. «Это демонстрация несогласия с тем, что Брюссель считает нарушением Минских соглашения, но нового ничего эти санкции в себе не несут», — пояснил он в разговоре с РБК.

Как прошли выборы в Донбассе

Летом в республиках и Москве планировали отложить запланированные на осень выборы, сообщали источники РБК. Они объясняли возможную отмену выборов в самопровозглашенных республиках тем, что это может сорвать продление властями Украины действия закона об особом статусе Донбасса, а также привести к новым санкциям и рискам для минских переговоров. Но после гибели главы ДНР Александра Захарченко 31 августа в республиках и Москве вернулись к плану провести выборы глав регионов и парламентов.

В итоге выборы прошли 11 ноября. В ДНР победу одержал поддержанный Москвой Денис Пушилин, до войны являвшийся функционером украинского отделения финансовой пирамиды МММ. Он стал врио главы республики в сентябре, после смерти Захарченко. До этого Пушилин возглавлял народный совет ДНР и представлял самопровозглашенную республику на переговорах в Минске. В ЛНР победил сменивший Игоря Плотницкого по итогам переворота Леонид Пасечник, прежде глава министерства госбезопасности. Большинство мест в парламентах самопровозглашенных республик по результатам выборов получили возглавляемые Пушилиным и Пасечником партии «Донецкая республика» и «Мир Луганщине».

В Кремле с пониманием отнеслись к выборам в Донбассе, 12 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный Киев и мировое сообщество итоги выборов в ДНР и ЛНР не признали, президент Украины Петр Порошенко назвал их фейковыми, а первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призвала усилить санкции против России за организацию псевдовыборов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с Порошенко осудили кампании в ЛНР и ДНР. В совместном заявлении руководителей государств говорилось, что прошедшие в Донбассе выборы нелегитимны и подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.

К осуждению присоединились США с обещаниями новых санкций для России. О них предупреждала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, указавшая, что республики следует распустить, так как им нет места в рамках минских соглашений. В преддверии выборов в Донбассе в американский санкционный список были включены три новых физлица и девять организаций в связи с конфликтом на востоке Украины и российской «попыткой интегрировать Крымский регион».

Последуют ли новые санкции

Приглашенный на саммит в Брюссель министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал ввести санкции против России за инцидент в Керченском проливе 25 ноября. Тогда российская береговая охрана задержала три судна Военно-морского флота Украины и их экипажи. После инцидента в ЕС призвали освободить моряков, а несколько европейских стран выступили с призывом наказать Россию санкциями. Однако в понедельник министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль констатировала, что в ЕС пока не рассматривают введение новых ограничений против Москвы.

Не поддержала новые рестрикции против России и Германия. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в пятницу, 7 декабря, говорил, что такой шаг был бы неправильным и в ЕС нет консенсуса относительно дополнительных санкций. В начале декабря Германия и Франция предложили выступить посредниками между Россией и Украиной, чтобы урегулировать конфликт вокруг Азовского моря. Встреча в рамках «нормандского формата» должна пройти на этой неделе, сообщает Deutsche Welle.

Не поддерживает усиление санкций и Франция. Об этом в беседе с РБК рассказала член президентской партии «Вперед, Республика!», председатель франко-российской группы дружбы в нижней палате французского парламента Каролин Жанвье. Она подчеркнула, что в настоящее время стороны должны фокусироваться на поисках мирного решения и избегать эскалации. Чтобы добиться устойчивого разрешения конфликта, она призвала Россию освободить украинских моряков и разрешить украинским судам беспрепятственно пользоваться акваторией Азовского моря.

В течение последних месяцев Киев настаивает, что Москва препятствует свободному передвижению украинских судов по Азовскому морю, задерживая их для незаконных проверок. Россия претензии Киева отвергает. Задержание украинских моряков Москва объясняет следствием провокации, которую организовало руководство Украины для повышения рейтинга Петра Порошенко перед президентскими выборами, запланированными на весну 2019 года.

До сих пор ЕС вводила против России санкции в рамках двух пакетов ограничений: один касался присоединения Крыма, другой — событий на востоке Украины. Введение «азовского пакета» стало бы важным символическим шагом, отмечал ранее в беседе с РБК заместитель директора аналитического центра «Обсерво» Игорь Деланоэ. Евросоюз в отличие от США избегал эскалации в контексте отношений с Россией, и новый паке​​т ограничений привел был к некоторой консолидации позиций по санкциям Брюсселя и Вашингтона, пояснял Деланоэ.

В Европе без энтузиазма восприняли поведение Порошенко после инцидента, на сегодня в ЕС нет острого желания менять существующую санкционную парадигму, резюмировал Лукьянов.